【國安教育】教育局申請開設3職位　監察學校執行國安教育　

▲ 立法會審議教育局開設3個編外職位負責推行國安教育及學校行政的建議，獲多名議員支持。（資料圖片）

立法會今日（18日）召開人事編制小組委員會會議，審議教育局開設3個編外職位負責推行國安教育及學校行政的建議，即2個教育署助理署長職位和1個首席教育主任職位。

教育局常任秘書長李美嫦表示，去年6月底《港區國安法》生效後，已向學校發出國安教育指引，制訂各科國安教育的課程框架，因應新增工作，需要額外人手，監察學校執行情況。

多名建制派議員支持教育局開設職位，有議員關注學校不跟從指引會否有何後果。李美嫦回應表示，倘學校違反指引，教育局會嚴肅跟進，局方亦會透過舉辦講座等，加強對學校在推行國安教育

的培訓。

新民黨立法會議員葉劉淑儀問及，教育局會如何監察即將取代高中通識科的公民與社會發展科校本教材。教育局副秘書長康陳翠華強調憲制秩序等問題不容曲解，科目的課程指引有列明，學校的科主任有責任為教材問責，並存檔2至3年，如有投訴，教育局會嚴肅跟進。

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責任編輯：馮琪雅