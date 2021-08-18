【為港爭光】國際地理奧林匹克4港生勇奪3獎牌　喇沙男生奪金

▲ 香港學生在國際地理奧林匹克勇奪1金2銀佳績。左起：皇仁書院石昕濤(銀牌得主)、聖保祿中學李靖怡(選手)、英華書院植俊維(銀牌得主)、喇沙書院蔡勇健(金牌得主)。香港地理學會提供相片

第17屆國際地理奧林匹克（iGeo 2021）已於本月11至16日假土耳其伊斯坦堡舉行，疫情下比賽改以網上舉行，香港代表隊在賽事中奪得1金、2銀佳績，其中來自喇沙書院的蔡勇健獲得金牌，並在全球排名第11位。

香港地理學會公布，本港今屆共派出4人出賽，分別是喇沙書院蔡勇健、英華書院植俊維、皇仁書院石昕濤及聖保祿中學李靖怡。港隊最終延續上屆佳績，共獲得1金、2銀共3個獎牌，其中蔡勇健在16至19歲組別奪金，全球排名第11位；植俊維及石昕濤均奪得銀牌。

▲ 喇沙書院蔡勇健同學奪得第17屆國際地理奧林匹克金牌。香港地理學會提供相片

iGeo是地理界年度盛事，雲集全球數十個國家或地區的年輕地理選手進行地理競賽。選手經過多輪評核，包括多媒體測驗（Multi-mediaTest）、回應及寫作（Written response Test），以及考察練習（Fieldwork Exercise），評估選手在世界各地的自然及人文地理範疇知識，以至考察技能、地圖闡釋及繪圖技能等。

今屆比賽共涉及全球46隊、共179名參加者，比賽主題為氣候變化，各隊伍透過海報設計，分享氣候變化對其國家或地區的影響，以及如何應對氣候變化帶來的各項挑戰。

香港地理學會於1969年成立至今逾52年，多年來於學界推動地理教育、教學及研究，並負責籌辦每年地理學界盛事「香港地理奧林匹克」（HKGeo）及「國際地理奧林匹克」（iGeo）的骨幹小組委員會，委員會於賽前為港隊選手設計培訓活動，進行為期3個月特訓，並擔任領隊老師，帶領代表團出選，務求令選手在比賽中達致最好發揮。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅