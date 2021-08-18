【設施升級】亞博斥資逾6億元提升全館設施　姜濤、Jer等下月於該館舉行音樂會

▲ 亞博將斥資逾6億元將全館設施全面升級。（香港經濟日報資料圖片）

備受本港樂迷和一眾「鏡粉」關注，《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙x姜濤x柳應廷x Tyson Yoshi》，將於下月27日在亞洲國際博覽館舉行。亞博將斥資逾6億元，將全館設施全面升級，相信使用者會有更好體驗。

亞博提出的設施升級計劃覆蓋面積多達70,000平方米，涵蓋三大重點範疇，其中所有展館和公共空間均會翻新，包括照明及影音系統等硬件進行升級，並引入全新自動「伸縮階梯座位系統」等設備。

▲ 亞博15周年以「創新、迎變」為主題，送出無線充電器和紫外線消毒器等紀念品。

亞博亦是本港會展業界首個應用Wi-Fi 6的項目，傳輸速度較以往快四倍，支援虛擬實境、擴增實境、人工智能及物聯網的發展空間；同時加裝5G網絡設施，以及投資引入「流動直播室」。

亞博亦會分階段翻新洗手間，包括安裝Ozone淨水消毒系統，而廚房亦裝設相關活氧水系統。此前，館內增設智能消毒機械人，以便進行大範圍的清潔工作及在活動交替期間消毒場館，並牆身和物件表面採用長效滅菌鍍膜技術，消毒訪客較常接觸的設施。

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責任編輯：胡偉明