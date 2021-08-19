【豁免檢疫】國際影星妮歌潔曼獲豁免檢疫 　商經局：屬於專業工作活動

▲ 左：妮歌潔曼 右：美籍華裔導演王子逸（妮歌潔曼社交媒體相片）

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，為拍攝美籍華裔導演王子逸的劇集《Expats》。早前被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝工作，且其所居住位址亦非當局指定的檢疫酒店。

商務及經濟發展局回覆查詢時表示，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》即第599E章，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等，當局會確保有關人士遵從這些條件。

妮歌潔曼在12日由澳洲抵港，按現行措施，一般而言即使已接種疫苗，亦至少要在指定檢疫酒店隔離7日。港府因應外國地區爆發的Delta變種病毒疫情，政府在明天起要求從16個海外地區到港人士的檢疫要求，其中將澳洲提升為中風險地區，，即抵港者如已接種疫苗，檢疫期由7天加至14天。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目指，有關豁免權是屬於商務及經濟發展局的決定。至於會否帶來風險，要視乎有關工作人員有沒有接種新冠疫苗、定期做病毒測試、是否「點對點」工作。他認為如果是在商場拍劇，並非購物，拍攝後「點對點」返回酒店，而不是「通街行」，相信可以將風險減到最低。

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責任編輯：李榮忠