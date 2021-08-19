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【豁免檢疫】國際影星妮歌潔曼獲豁免檢疫 　商經局：根據規例獲豁免檢疫

社會 09:57 2021/08/19

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左：妮歌潔曼　右：美籍華裔導演王子逸（妮歌潔曼社交媒體相片）

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，為拍攝美籍華裔導演王子逸的劇集《Expats》。早前，被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝工作，且其所居住位址亦非當局指定的檢疫酒店。

商務及經濟發展局回覆查詢時表示，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》即第599E章，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等，當局會確保有關人士遵從這些條件。

妮歌潔曼在12日由澳洲抵港，按現行措施，一般而言即使已接種疫苗，亦至少要在指定檢疫酒店隔離7日。港府因應外國地區爆發的Delta變種病毒疫情，收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，其中將澳洲提升為中風險地區，，即抵港者如已接種疫苗，檢疫期由7天加至14天。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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