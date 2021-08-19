【危險乘客】女子帶石油氣罐搭港鐵　港鐵附例：不得攜帶危險品進入鐵路

▲ 一名大媽帶着一個石油氣罐搭港鐵，事件引發網民關注，不少人直斥其行為危險。

在公共交通工具上，偶爾會有一些乘客破格行為，最近網上流傳一張相片，一名大媽帶着一個石油氣罐搭車，身旁乘客看似若無其事。事件引發網民關注，不少人直斥其行為危險。

昨日（18日）有Facebook專頁刊載的網民投稿中附帶一張照片，相中一名中年女子坐在車廂座位上，雙手扶着一部摺合式手推車，車上疑似盛載著一個藍色石油氣罐，惟女子身旁的乘客似是若無其事，面對石油氣罐也像視若無睹。

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事件引起網民熱烈議論，高呼危險。有網民就擔心，如果石油氣罐洩漏氣體，在空間狹小的車廂內容易引發爆炸事故。亦有人表示看不清相片，因此也有其他網民上載另一張較近距離的照片，清晰可見女子帶著石油氣罐坐在車廂內。

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根據香港鐵路附例《39.危險品》，除獲港鐵公司妥為授權的人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》（第295章）的條文所規限的物質或其他東西進入鐵路處所的任何部分，違例者最高罰款$5,000及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣