【金像影后】妮歌潔曼澳洲來港拍劇　獲豁免檢疫抵港兩日即開工

▲ 金像影后妮歌潔曼日前來港拍劇。

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）日前秘密來港，為美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）執導的劇集《Expats》，身兼監製的妮歌潔曼，來港即入位山頂豪宅預備拍攝工作，原來她獲獲得港府豁免檢疫，故抵港兩日即可開工。

上月外媒傳出妮潔曼會來港拍劇，演出女導演王子逸（Lulu Wang）執導的劇集，同劇並有美國女星Sarayu Rao及美籍韓裔女星Ji-young Yoo。

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因劇集改編自香港出生的韓裔美籍女作家李允卿（Janice Y.K. Lee）的小說《The Expatriates》，當中有不少香港背景，故導演亦一早來港選景，據知主要將在中環及旺角拍攝。

【豁免檢疫】國際影星妮歌潔曼獲豁免檢疫 商經局：屬於專業工作活動

妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，兩日後便被傳媒拍到她外出購物，及已開始在山頂、西環山道進行拍攝工作，另外，傳媒指妮歌入住的山頂豪宅，亦非有關當局指定的檢疫酒店。

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商經局：獲豁免檢疫

後來商務及經濟發展局向傳媒透露，妮歌潔曼是根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）獲豁免檢疫，並獲準在港進行與指定專業工作相關的活動。

而獲豁免檢疫的人，必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括要接種新型冠狀病毒疫苗接種等。

可是因澳洲悉尼近日爆發Delta變種新冠病毒疫情，有網民擔心澳洲來港的妮歌潔曼，是否須加強其檢疫安排。

▲ 去年陳法拉曾跟妮歌合作美劇《無所作為》。

曾戀湯告魯斯

現年54歲的妮歌潔曼，是澳洲裔的知名女演員和監製，1990年因跟湯告魯斯拍戲，湯告魯斯更為她跟髮妻分開，繼而跟妮歌結婚，並領養了兩位孩子，不過至2001年二人宣布離婚。

02年妮歌以《此時‧此劇》（The Hours）贏得奧斯卡影后，事業如日中天，近年亦有不少演出，包括去年陳法拉曾跟她合作HBO美劇《無所作為》（The Undoing）。

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