【擺大烏龍】發展商俾錯鎖匙害收錯樓　無辜業主白花$22萬裝修鄰居新屋

▲ 內地一名業主花費約22萬港元裝修新居，裝修接近尾聲時，才發現這是鄰居的新屋。

置業安居是不少人的夢想，晉升成為業主後，當然想快快裝修新居入住。內地一名業主購得新屋，花費約18萬人民幣（約22萬港元）裝修，怎料新居裝修接近尾聲時，才發現這是鄰居的新屋。原來發展商擺烏龍俾錯鎖匙，害他收錯樓，事件更鬧上法庭。

擺烏龍交錯鎖匙

綜合內地傳媒報道，貴州遵義市一名況姓男子早前購入匯川區一個樓盤單位，他在今年1月收到新居鎖匙後，隨即動工裝修，花費了近18萬人民幣（約22萬港元）。今年4月時，購買同樓盤另一單位的王姓男子收到通知，聲稱新居電費未繳，可是他尚未開始裝修新居何來電費。

王男感到莫名其妙，於是到新屋查看，卻驚見自己的單位已裝修，甚至將近完工的狀態。他百思不得其解，隨即向管理處了解，才發現王男與況男的新屋是同層的毗鄰單位，面積及房型相同。而發展商竟然拿錯了王男單位的鎖匙給況男，令況男無辜裝修了鄰居的家。

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與鄰居交換單位

細看鄰居單位的鎖匙上，還貼有王男單位號碼，難怪擺了如此大的烏龍，造成「一房二主」的局面。其後王男要求況男停止裝修他的家，並需將單位回復原貌。不過，況男不甘已花去18萬人民幣（約22萬港元），決定繼續裝修。王男因此將事件鬧上法庭，控告況男及發展商。

匯川法院法官指出，王男退樓或況男拆裝修，都令雙方造成不少損失，既然兩個單位面積及房型一樣，建議他們交換單位。經調解後王男、況男及發展商達成共識，只是王男認為自己原本的單位採光度較佳，因此發展商願意補償3萬人民幣（約3.6萬港元）給王男。最終王男在本月撤銷控訴，雙方已順利換單位。

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責任編輯：王明芳