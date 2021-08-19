【DSE10周年】考評局首辦網上開放日 可透過「虛擬之旅」參觀答卷掃描中心

▲ 考評局首辦網上開放日。

香港考試及評核局(考評局)從2012年至今已舉辦了10屆香港中學文憑考試(文憑試)，適逢文憑試10周年，考評局首次推出網上開放日，公眾可透過「虛擬之旅」參觀答卷掃描中心與評核中心，了解文憑試的答卷處理及網上評卷工作。網上開放日現已於考評局網頁開放，公眾亦可透過網頁回顧文憑試的重要里程和發展。

考評局主席容永祺先生說：「2021 年是充滿挑戰的一年。然而，感恩我們再次突破挑戰，在各界的支持和考評局同事的同心協力下，順利完成第十屆文憑試。而文憑試自推出以來，一直是高中學生本地升學或負笈海外，以及投入職場的重要資歷。10年以來，約有 64.5萬名考生應考文憑試；而曾評閱的答卷接近 900 萬份。」

他續指：「為與時並進，並配合學校的學與教需要及多元化的學習趨勢，我們與教育局持續檢視高中的課程與評核，以優化文憑試。多年來，文憑試除獲本地院校及僱主廣泛認受，亦獲國際認可，尤其在較多本港學生前往升學的地區，當中不少院校已認可文憑試。目前，有 127 所內地院校直接以文憑試成績取錄香港學生，較首屆文憑試時約 60 所院校，增加了一倍；另有約 140 所台灣院校認可文憑試。而認可文憑試作為其本科課程入學要求的海外院校，亦由首屆約 100 間增至目前約 300 間。」

文憑試網上資訊講座

為提高考生及家長對文憑試的認識，考評局將於 8 月 28 日(星期六)舉辦文憑試網上資訊講座，由秘書長魏向東教授、公開考試總監麥勁生教授、評核發展主管蔡筱坤女士與學校考試及評核主管許婉清女士，講解 2022 年文憑試與校本評核的精簡安排、閱卷與評級、特殊事故處理方法等，公眾人士可於考評局網頁登記及了解講座詳情。

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責任編輯：王明芳