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【智能愛人劇透】第13集劇情預告　家儀被誤認為救人英雄走紅

娛樂 10:35 2021/08/19

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第12集講到古家時刻給她做突擊測試，卻發現阿寶越來越有人性，更懂得為家廉和多姐之事吃醋。家廉遂假裝要追求多姐，希望令阿寶死心。

第13集（19/8）

家廉想追求多姐，阿寶卻從中破壞，令家廉懷疑阿寶開始擁有人類的自我意識。

家儀在阿寶的幫助下，終成功當上演員。

學禮意外被困火場，阿寶奉命尋找學禮，期間救出了小女孩；家儀被誤認是阿寶，瞬間成為救人英雄，更因此迅速走紅……

《智能愛人》第12集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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