【港隊佳績】東京奧運港隊代表巴士巡遊　市民夾道歡呼圍觀拍照

▲ 奧運港隊代表今早開蓬巴士與市民見面。（梁偉榮攝）

港隊在東京奧運取得歷史佳績，獲1金2銀3銅。港府與港協暨奧委會今早舉行巴士巡遊及返港歡迎儀式，慶祝港隊凱旋返港，與市民分享他們獲得歷史性佳績的喜悅，出席的運動員包括奪得兩面銀牌的泳手何詩蓓、獲空手道銅牌的劉慕裳等，大批市民到場支持歡呼，圍觀拍照。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

巡遊巴士今早9時半由紅磡體育館出發，途經柯士甸道 、彌敦道、梳士巴利道、九龍公園徑 、廣東道等往終點西九戲曲中心，沿途有大批市民圍觀拍照。出席的運動員包括奪得兩面銀牌的泳手何詩蓓、獲空手道銅牌的劉慕裳、乒乓女團銅牌的杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，以及乒乓女團的教練、曾於2004年雅典奧運男雙乒乓球奪得銀牌的李靜等。

運動員在印有「香港運動員 我們的驕傲」字句橫額的開蓬巴士上揮動手上的區旗，亦有運動員手持電話拍下市民圍觀拍照的情況，並表示「多謝大家支持香港運動員」，沿途亦有不少市民圍觀拍照，向運動員揮手並大叫「運動員加油」等。

恒基地產舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮，向港隊運動員頒發逾1,937萬元獎金。詳情即看：【下一頁】

其後，運動員將出席今早11時在戲曲中心4樓大劇院舉行的返港歡迎儀式，屆時行政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉、港協暨奧委會會長霍震霆、港協暨奧委會義務秘書長王敏超和東京2020奧運會中國香港代表團團長貝鈞奇將會出席儀式。

港隊在今届東奧派出46名運動員參賽， 並創下取得6項獎牌的歷史佳績，包括由張家朗在個人男子花劍奪取金牌、何詩蓓摘下100及200米自由泳2面銀牌，而「牛下女車神」李慧詩在場地單車女子爭先賽、劉慕裳在空手道個人形，及女子乒乓球隊代表杜凱琹，蘇慧音及李皓晴在女團賽，也各分別奪得一面銅牌。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩