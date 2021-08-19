【MIRROR成員】正副隊長合唱新歌《虎道門》　花姐讚AK+Lokman造型：咁型得㗎咩！

▲ MIRROR正副隊長聯手推新歌《虎道門》，AK+Lokman重現Mike導「暴走族」造型。

人氣組合MIRROR早前宣布各成員於7、8月份每周推出一首全新單曲，MIRROR的官方IG在昨日（8月18日）宣布，本周五（8月20日）將推出由正、副隊長Lokman（楊樂文）與Anson Kong（AK，江爗生）合作的新歌《虎道門》。

《虎道門》在宣傳照中，Lokman（楊樂文）與Anson Kong穿上日本暴走族的裝束，不少粉絲都想起早前在節目《ERROR自肥企画》中「格仔導演」Mike導（劉諾衡）和ERROR的造型。

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▲ 新歌《虎道門》宣傳照。（instagram圖片）

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花姐大讚有型

繼早前MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、姜濤，還有姜濤與ERROR的肥仔（梁業）推出新歌後，本周來到MIRROR的隊長Lokman與副隊長AK合作，推出新歌《虎道門》。

MIRROR的官方IG，以及兩位主唱昨晚都分別上載宣傳照片，預告新歌將於本周五首播，並於各大音樂平台上架，歌迷均表示非常期待，經理人花姐（黃慧君）亦有轉發照片並謂：「痴線，咁型得㗎咩！」

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MIRROR正副隊長上陣

新歌《虎道門》與1996年的港產片《虎度門》同音，而「虎度門」是粵劇的術語，指演員們出場的台口。

在宣傳照中，Lokman和AK穿日本暴走族的打扮，坐在車頭Chok爆擺Pose，Lokman的胸口前寫上其中文名字「樂文」，而AK的衫擺則寫上「磨練耐性，正副分明」。

不少網民見到二人的打扮，都提起早前在ViuTV節目《ERROR自肥企画》ERROR四子與Mike導的造型，未知眾人有否參與策劃。

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▲ Mike導自肥。（instagram圖片）

隊友Frankie寫錯字

帖文一出，隊友Frankie（陳瑞輝）在8秒內讚好了AK的照片，更截圖放在限時動態：「真第一Like？8秒！有無人有更驕人嘅成績呀？」

不過之後卻不慎在Lokman的帖文中出糗，想要讚對方「帥氣」的Frankie手誤在留言留下「師」字，被曾與AK傳緋聞的DJ麻利看到，事後Frankie搞笑認錯，更自言：「相當後悔。」

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