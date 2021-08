▲ 施嘉莉祖安遜再為人母。

《黑寡婦》(Black Widow)施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)早前傳出再度有喜,但一直未有正式承認。施嘉莉日前終透過發言人宣布,為現任丈夫Colin Jost誕下兒子。

同任演員的丈夫Colin Jost亦於社交平台報喜,留言:「Ok ok,we had a baby, his name is Cosmo, we love him very much 」,道出為父心情,並公布兒子名為Cosmo。

▲ 現任丈夫Colin Jost結婚8個月。

施嘉莉祖安遜曾經三段婚姻,本身跟前夫Romain Dauriac育有6歲女兒Rose,去年10月跟Colin再婚,因早前深居簡岀,連《黑寡婦》首映都沒有親身出席,故傳出有喜,現終於證實再為人母,也是她跟現任丈夫Colin Jost結婚8月個的首個愛情結晶。

