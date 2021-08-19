【強制檢測】西營盤瑧璈23人違強檢公告　當局已向有關人士處定額罰款或發強檢令

▲ 西營盤德輔道西321號 瑧璈。（資料圖片）

西營盤德輔道西321號瑧璈早前被納入強制檢測公告，​中西區民政事務處今日（19日）聯同中區警區、衞生署和醫療輔助隊在進行執法行動。有關行動由今日上午約7時開始，至約9時20分結束，共檢查約120名受檢人士的檢測報告，其中23名人士違反強制檢測公告，當局已向有關人士處定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令。

執發行動由今日上午約7時開始，上址受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。



行動中，人員共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，其中23名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。



政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。



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記者：郭詩詩