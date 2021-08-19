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【益智玩具】一塊彩虹矽膠板成「兒童界潮物」　張繼聰同囡囡一齊玩：日㩒幾百吓

親子 11:37 2021/08/19

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張繼聰笑指女兒迷上玩彩虹矽膠板，每日都按幾百次。

一塊彩虹矽膠板「Pop It」近來風靡兒童界，張繼聰近日在社交媒體上發文，指女兒迷上該款玩具，形容它是「兒童界潮物」。不少星爸星媽回應帖文，指家中有同款玩具，玩法多樣。

兒童界潮物

張繼聰昨日在IG發文，展示家中蝴蝶形及心形的矽膠板玩具，形容是「兒童界潮物」，每日都跟女兒一起玩，「日㩒幾百吓，係手指勞損恩物」，又笑問其他家長「今日㩒咗未？」。帖文引來不少星爸星媽回應，歐倩怡指家中有許多塊Pop It，陳山聰也指自己有一塊蘋果造型的玩具。

同場加映：呂爵安專訪

林盛斌（Bob）近日亦在社交媒體發文，指小朋友迷上Pop It，「有冇人可以話畀我知到底有咩好玩？」，有網民當它是解壓玩具，「原理同啪啪紙差不多」、「可以無限㩒」、「訓練手指」，亦有網民指可以訓練小朋友的專注力。

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玩法多樣

事實上該款玩具玩法多樣，小朋友可當它是解壓玩具，不斷重複按壓；亦可設下玩戲規則，和其他人對戰。有玩具店介紹其益智玩法：每人輪流按玩具一次，每次最多按6粒，按最後一粒的人便輸了。遊戲考驗小朋友的計數能力，在玩樂中學習。

家長亦可發揮創意，定下不同規則，與小朋友一同玩樂，例如鬥快把按鈕全部按下，或是利用按鈕玩記憶遊戲，讓小朋友記住家長按下的位置，再於另一塊板上把它重現；市面上亦有一些印有英文字母的玩具，家長可與小朋友玩串字遊戲。

同場加映：4年流產4次打算領養孤兒　教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

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責任編輯：王明芳

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