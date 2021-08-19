【商場優惠】ELEMENTS圓方推仲夏多重購物禮遇100%回贈　電子消費滿$2,000即送$2,000獎賞

▲ ELEMENTS圓方推出仲夏多重購物禮遇，電子消費滿$2,000即享100%回贈。（商場提供）

配合$5,000電子消費券，ELEMENTS圓方特別推出仲夏多重購物禮遇，由即日起至9月26日，顧客於場內消費滿$2,000，即可享總值$2,000獎賞，回贈達100%。另憑指定消費金額，更可享總值高達$30,000商場及商戶電子禮券，並可同時享高達5小時免費泊車優惠。

顧客凡於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿$2,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$1,000商場指定消費餐飲電子禮券，以及$1,000指定消費商戶電子禮券，盡享100%回贈。消費餐飲電子禮券適用於場內多間環球食肆，包括全港首間最新進駐的滬湘餐廳十里湘薈、泰菜府Greyhound Cafe及愛爾蘭酒吧McSorley's Brewhouse & Grill 等，可享全球美食。

▲ 憑即日單一電子餐飲消費滿$100，可享3小時免費泊車優惠。（商場提供）

而顧客於商場以電子貨幣消費滿$6,000，亦可享總值$3,000獎賞，包括港$1,000商場餐飲電子禮券、$200時尚服飾、美容及護理電子禮券，以及$1,800商戶電子禮券。

消費滿$60,000，更可享總值$30,000獎賞，包括$1,000餐飲電子禮券、$2,300時尚服飾、美容及護理電子禮券、$2,000珠寶及配飾電子禮券、PREMIERE CINEMAS電影禮券兩張及$24,500商戶電子禮券，適用於場內逾百間人氣商戶，盡情shopping。

除購物獎賞外，由即日起顧客憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票兩張或於指定餐廳即日單一電子餐飲消費滿$100，可享3小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿$400，可享高達5小時免費泊車。另外於商場換領泊車優惠，更可獲1小時免費泊車券兩張留下次用，於9月30日或之前更可額外獲得總值$480 Shell優惠券。

記者︰黃依情