【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案　其中3人曾打復必泰、1人已打國藥

▲ 本港新冠疫情放緩。（資料圖片）

本港疫情稍緩，今日（19日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會，今4宗輸入個案分別從巴基斯坦、德國、馬來西亞、土耳其、孟加拉抵港。

今增個案詳情如下：

第12044宗：56歲女，8月17日發病，她3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰，從巴基斯坦抵港

第12045宗：54歲男，8月17日發病，於東涌香港東涌福朋喜來登酒店進行檢疫，4月22日及5月13日在香港接種兩劑復必泰，6月22日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性，從德國抵港

第12046宗：21歲男，無病徵，其7月25日及8月15日在馬來西亞接種兩劑復必泰，從馬來西亞抵港

第12047宗：23歲女，無病徵，其6月29日及7月20日在印尼接種兩劑國藥，從土耳其抵港

第12048宗：9個月大男嬰，8月15日發病，於荃灣遠東絲麗酒店進行檢疫，從孟加拉抵港

昨日本地零確診，但新增3宗輸入個案，分別由土耳其及美國抵港，其中土耳其抵港的39歲女子，她6月17日在英國接種一劑復必泰，抵港後入住灣仔帝盛酒店；另一名27歲男子從美國抵港，5月2日及23日在港接種兩劑疫苗，抵港後入住東涌福朋喜來登酒店，餘下一宗則涉及一名31歲男船員。同日錄得約5宗初步確診。

另外，國際影星妮歌潔曼獲豁免檢疫，商經局回覆指有關人士屬於專業工作活動。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩