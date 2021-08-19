【力圖打排球】ERROR+MIRROR迎戰鄧俊文謝影雪　高層魯庭暉怕再被肥仔撃中：好危險

▲ ViuTV高層魯庭暉擔心於活動再食波餅。

兩大人氣男團MIRROR、ERROR、鄧麗欣（Stephy）等將於周日（8月22日）出席名為「力圖打排球」的活動，屆時會挑戰港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪。不過，上月ViuTV在屯門舉行宣傳奧運的活動時，ERROR隊長「肥仔」梁業，卻在打排球時不慎擊中ViuTV高層魯庭暉。

在周日「力圖打排球」活動，繼續會現身活動的魯庭暉似乎擔心再食「波餅」，於昨晚（8月18日）在IG發貼文戲言擔心有危險，希望可安排坐遠一點。

這位高層玩得又夠幽默，難怪ViuTV製作的節目夠創新又有玩味。

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▲ 本周日力圖隊迎戰ERROR隊。 （取自instagram）

魯庭暉擔心再被打中

ViuTV董事兼總經理魯庭暉昨晚於個人社交平台分享《力圖打排球》宣傳照，相中除鄧麗欣，顧定軒和陳卓賢等之外，人堆中還見到ERROR梁業的蹤影，或許食個「波餅」的魯庭暉有陰影啦，於IG寫道︰「圖中有兩個圓形物體加埋起嚟好危險，阿同事我嗰日可唔可以坐遠啲？」

當中MIRROR成員邱士縉即留言提醒：「小心啲。」

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另外不少網民也紛紛留言安撫魯生兼獻計，當中包括：「放心，fatboy應該係後備，未必有上場機會。」、「唔準交波俾，fatboy魯生應該就安全。」、「不如魯生上台打返吓報仇，化被動為主動。」、「安排你係office睇Facebook live」、「魯生，唔洗怕，我識急救。」

事緣上月24日MIRROR跟ERROR現身屯門某商場出席東京奧運宣傳活動，席間ERROR隊長肥仔於台上玩遊戲時，不慎把排球打落台，當中更擊中ViuTV高層魯庭暉。

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肥仔補鑊：我愛魯生

當時肥仔立即跪地求饒，ERROR成員及MIRROR成員也裝作打他，而事後魯庭暉於個人Instagram留言︰「阿監製，今晚6:00 ViuTV個奧運opening係咪預咗MIRROR、ERROR同好多artists㗎話？個廠會唔會太多人太逼呢？永遠懷念肥仔@ERROR...」

肥仔並即回應「我愛魯生」兼附上兩個心心表情，而MIRROR成員Stanley、Jeremy即以大笑表情符號作回應。估不到身為高層的魯生跟一眾後生仔開心互動。

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▲ 肥仔梁業似乎球技麻麻。 （取自instagram）

魯庭暉包容下屬

人稱Lofai的魯庭暉被譽為「最年輕台長」、5年前他以37歲坐上ViuTV台長之位，他認為自己勝在夠創新，他曾於訪談中分享跟同事相之道。

魯庭暉說：「容許他們講粗口囉，容許他們發洩！其實最重要是令他們不要驚，令他們知道這裡是lead by原則，不會因為親疏而有多一些、或者少一些資源。後果是大家都敢講野、夠膽試，亦都不介意錯。」

▲ 魯庭暉這位高層風趣又玩得。（經濟日報圖片）

至於在本周日（8月22日）劇集《男排女將》的一眾演員於節目《力圖打排球》裡大鬥球技，鄧麗欣將會領軍「力圖隊」迎戰陳宇琛的「ERROR隊」。

當中人氣男團也會加入「力圖隊」，此外早前答應「接招」的奧運港隊羽毛球代表謝影雪、鄧俊文亦會落場，而節目將於8月28日播放。

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