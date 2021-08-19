【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛　Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌

TVB劇集《智能愛人》劇情愈來愈緊張，李佳芯（Ali）飾演的智能機械人被多姐 （馮盈盈飾）發現身在古家，揚言阿寶無法通過圖靈測試就要被銷毀。同時，阿寶都被古家眾人發現擁有情感，變得愈來愈人性化。

昨晚（8月18日）《智能愛人》交代到阿寶為主人古家廉（陸永飾）與上司多姐見面而呷醋，陷入兩女爭一男的「嬲」字局面。阿寶變得有主見及感情，為家廉與多姐見面而感到不悅，於是阿寶跟蹤家廉、以言語狙擊情敵多姐，可愛又有喜感。

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阿寶呷醋

古家因流感肆虐實施宵禁，家廉向阿寶提到自己與多姐吃晚飯，阿寶面色一沉，再向提醒有家中有宵禁令。阿寶強調機械人不可眼見人類受傷害而袖手旁觀，建議他盡早回家。

在家廉下班時，多姐提出與他一同前往敵對公司進行市場調查，其間阿寶向家廉提及家中宵禁措施、增加晚上12時後自動上鎖的門鎖、逾時回家需全面消毒。可是多姐直言，阿寶似是女朋友又質疑家廉對阿寶有感情。

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阿寶跟蹤多姐與家廉

家廉與多姐前往敵對公司開辦的全人工智能服務戲院打探。阿寶也跟蹤到現場，更混入戲院內智能機械人之中為家廉按摩，最終被二人發現。

阿寶解釋自己是帶家廉回家，確保他沒有被細菌感染，再指出多姐不斷發出飛沬，要求主人與她保持距離。

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阿寶再話多姐身體的含菌量已超出世界衛生組織標準，指對方未有洗澡、更衣、消毒，就不耍與家廉有任何親密接觸。多姐直言對方不能阻止自己、違反機械人三原則。

阿寶、多姐的交手甚有火藥味，前者堅守保護主人的原則又醋埕上身，後者就充滿霸氣地表示要親手銷毀阿寶，二人大展演技，網民就讚劇情搞笑。