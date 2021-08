【勾結外國勢力】李宇軒認串謀勾結外國勢力明年1月再訊　控方指黎智英為幕後主腦兼金主 

▲ 代表李宇軒的大律師沈仲平。(林育慧攝)

律師男助理涉與12港人之一李宇軒串謀游說外國制裁中港,兩人今(19日)於高等法院承認勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪,還押候訊。控方案情披露黎智英及其助理屬「重光團隊」背後主謀及金主,各人更曾於台灣開會談及國際游說議程。案件押後至2022年1月3日再提訊,被告還押候訊。

涉案被告陳梓華(29歲)及李宇軒(30歲)同被控違反《港區國安法》,兩人承認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。控罪指兩人於2020年7月1日至2021年2月 15日期間,與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

李今由曾任律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表,陳則由大律師蕭國辰代表。控方由高級助理刑事檢控專員周天行及高級檢控官羅天瑋代表。

控方於庭上讀畢案情後,兩被告先後確認承認有關案情,其中李宇軒以英文回應指「I agree to the facts and I would like to say sorry.」(我同意案情及希聲抱歉),李隨後更向法庭鞠躬。控方其後建議將案件押後至2022年1月3日再訊,獲法官批准,兩被告需繼續還押候訊。

案情指,陳於2019年6月透過Telegram知悉有一批反《逃犯條例》的人士,有意向黎智英尋求資金,以進行國際宣傳,及游說各國向中國及香港政府施壓,陳於是接觸黎及其助手Mark Simon,兩人均對有關國際宣傳計劃非常支持,並有意指示他人執行相關計劃,陳遂招攬李、劉兩人籌備計劃。

李、劉兩人其後成為「重光團隊」的核心成員,團隊以要求國際介入香港的警暴及《逃犯條例》事宜為目標,並要求外國向中國及香港實施制裁。控方指,黎、Simon、兩名被告及劉一同串謀達致上述目標,當中黎及Simon擔任幕後主腦及金主,李、劉則負責執行黎及Simon的指示,而陳則擔當雙方之間的中間人。

案情續指,2019年6至8月期間,李已經進行3次眾籌,並於多份外國報章刊登政治宣傳。兩名被告及其他參與者於先後3次眾籌中,共籌得逾2,400萬港元,用作刊登廣告的費用。而於首次國際宣傳中,黎與Simon預先透過黎名下的加拿大公司向5間報館墊支156萬元,事後李從眾籌所得,將156萬元歸還予Simon擔任董事的一間台灣公司。

Mark Simon又曾於2019年11月向李匯款50萬元,以作支持他組織外國政治人物來港觀察2019年區議會選舉,而李從未向Simon歸還有關資金。黎及Simon亦曾透過於《蘋果日報》頭條刊登「重光團隊」的活動以協助宣傳。

案情又指,黎曾於2019年7月將名下的1間英屬處女群島公司LACOCK轉移予陳搞生意, 當時公司帳戶內尚有8萬元。根據銀行紀錄,黎及Simon曾先後於2019年8月至2020年2月期間,3次向陳匯款共逾25萬元。

案情又透露,黎於2020年1月,曾於台灣與陳、劉及1名不知名女子會面,期間,黎向李、劉兩人解釋他的「支爆」主張,即要透過在中國構成行政及經濟動盪,從而推翻中國政府。黎又向兩人解釋有關國際游說的4個階段,包括要讓外國得知香港正發生何事、要求外國譴責香港政府、與外國官員會面等。

記者:楊詠渝