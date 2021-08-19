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【12港人案】涉串謀勾結外國勢力危害國家安全　李宇軒陳梓華認罪明年1月再訊

社會 11:49 2021/08/19

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代表李宇軒的大律師沈仲平。（林育慧攝）

律師男助理陳梓華涉協助12港人之一「香港故事」成員李宇軒潛逃台灣，二人被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪。兩人今（19日）於高等法院國安法指定法官李運騰席前承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件押後至2022年1月3日再訊。

涉案被告李宇軒（30歲）及陳梓華（29歲）同被控違反《港區國安法》，兩人早前各被控一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

案件早前交付至高等法院審理，兩人今分別承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指兩人於 2020年7月1日至 2021年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方於庭上讀畢案情後，兩被告先後確認承認有關案情，其中李宇軒以英文回應指「I agree to the facts and I would like to say sorry.」李隨後更向法庭鞠躬。

控方其後代表控辯雙方向法庭建議，將案件押後至2022年1月3日再訊，獲法官批准。

李今由曾任律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表，陳則由大律師蕭國辰代表。控方由高級助理刑事檢控專員周天行及高級檢控官羅天瑋代表。

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記者：楊詠渝

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