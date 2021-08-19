【充電爆炸】插電腦插頭叉電時「啪」一聲爆炸　少女嚇呆手部熏黑傳出焦味

▲ 少女戴手鏈插電腦插頭，叉電時「啪」一聲爆炸。

充電時要留神！近日內地一名女學生打算幫電腦充電時發生意外，當電腦插頭一插進插座，就突然爆炸。女事主手部熏黑，亦有點焦味。事後，她從燒斷了一節的手鏈判斷，應是金屬手鏈接觸到插座，導致爆炸，提醒大家注意這些細微的用電事項。

▲ 手部熏黑。

女學生於小紅書發文，指日前因為蘋果電腦沒電所以打算拿去充電，沒想到充電器突然「啪」一聲爆炸。當刻她還未反應過來，手燙了一下，聞到有點焦味，然後就見到手部都熏黑了。

當時突然被電了一下還有焦味我懵了。有點糊味兒，周圍都黑了，我的手也燙了一下。

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雖然手部熏黑，但她表示身體沒有大礙，熏黑的地方一洗就掉，皮膚也沒有受損。她表示，意外發生後家中馬上跳掣，開回電掣後檢測充電器和插座都沒有壞，另外將充電器拔下來時，見到了一節燒斷的手鏈。

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她提到，自己用的是蘋果原裝電腦充電器，不過平日插進拖板時會有火花冒出，而且會咬合不緊有縫隙。

故此她相信事故起因，是由於拖板正好豎放，插插頭時，金屬手鏈無意接觸到插座、充電器，導致意外發生。

手鏈買的時候說是銀的，所以平時也沒摘，就在手腕晃了晃蕩的。真是打死也沒想到會發生這種事。

▲ 燒斷的手鏈。

她希望以此作警示，提醒大眾用電時要注意細微的安全隱患：

祝大家飾品戴得漂亮，戴得安全。

事件引起網民熱烈討論，有網民相信事主的拖板有點問題，亦有不少人分享自己遇過的家居爆炸意外：

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責任編輯：羅嘉欣