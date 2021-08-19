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【渣馬2021】田總將以流水式起步避免跑手聚集　專家憂72小時病毒檢測未必穩妥

社會 11:55 2021/08/19

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原定今年初舉行的渣打馬拉松，大會最終落實如期在10月24日舉行，名額減至18,500個。（經濟日報資料圖片）

原定今年初舉行的渣打馬拉松，大會最終落實如期在10月24日舉行，名額減至18,500個，而參加者須於賽前72小時接受病毒檢測，並完成接種兩劑新冠疫苗，起步前及完成賽事後都需戴上口罩等；香港大學感染及傳染病中心總監何栢良憂賽前72小時內檢測「不夠穩陣」，倡所有跑手比賽當日自行做快速抗原測試等。

香港田徑總會行政總監伍于豪今(19日)早接受港台訪問時解釋，是次渣打馬拉松所有跑手，都需於起步前及完成賽事後戴口罩，除精英組參賽者外，其餘組別以「流水式」起步，參賽者的「號碼布」設有晶片以紀錄起步及抵達終點時間，避免跑手聚集，有助增加距離。

伍于豪又指，政府希望大會只邀請來自低風險地區的跑手，亦必須跟足檢疫最低要求；惟於疫情下評估爆發風險並無絕對，強調會盡量配合當局防疫建議，亦會參考外國舉辦類似賽事的相關指引。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，今次參賽名額較以往少，參加者亦需要完成接種疫苗及接受檢測等，而在戶外跑步的感染風險較低，有關措施已將風險減至最低。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則稱，大會只安排參賽者賽前72小時內檢測「不夠穩陣」，建議規定所有跑手在比賽當日，自行做快速抗原測試，賽後3至5日亦要強制檢測，以增加安全係數。 他形容，如果活動成功舉辦將成本港防疫約2年來的「強心針」，惟關注一旦馬拉松相關感染個案，當局如何「包底」以免「走漏」。

他續指，本港應該於香港馬拉松舉辦之前，創造更有利的防疫條件，包括加強「谷針」，推高70歲以上長者接種率，以及確保邊境防疫措施，包括機場及檢疫酒店的防疫措施到位。

同場加映：骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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