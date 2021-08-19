【罪成判囚】涉灣仔藏逾百汽油彈　兩男判囚40及36個月

▲ 涉灣仔藏逾百汽油彈，兩男判囚40及36個月。（經濟日報資料圖片）

警方於去年11月2日在灣仔堅拿道西一單位，搜出59支汽油彈及79支半製成汽油彈，5名男女早前同被控管有物品意圖摧毁或損毀財產罪。其中2名男子經審訊後被裁定管有物品意圖摧毀或損毀財產罪罪成，區域法院法官今（19日）判刑時斥兩人以身試法，多層商住大廈內管有汽油彈，分別判處兩人入獄3年4個月及3年。

法官今指被告以身試法，在多層商住大廈內存放汽油彈十分危險。首被告鄭錦輝（22歲）管有27支汽油彈、200多至380毫升助燃液體及多個玻璃樽，次被告黃建棋（21歲）則管有32支汽油彈及10至200毫升助燃液體。法官表示，經考慮2人管有的汽油彈及助燃液體的數量，分別判囚3年4個月及3年。

法官昨裁決時指，涉案大廈閉路電視片段顯示，鄭曾手持發泡膠箱，而其後警方在單位內搜出該發泡膠箱，並載有多支已製成的汽油彈，同時沒有證據顯示鄭曾放棄擁有該發泡膠箱。另警方在單位內發現的32個汽油彈中，當中兩個玻璃瓶表面，有第5被告黃建棋的雙手掌紋。

5名被告為鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋（21至26歲），楊及莫早前已認罪，被判囚38個月，而丘經審訊後被裁定罪名不成立。

管有物品意圖摧毀或損毀財產控罪指，5名被告於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一單位，管有59枚汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的淺黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。

案情指，警員當天下午3時，到涉案單位外表露身份，沒有回應後警方破門入屋，並發現單位內有4男1女從露台往下層逃走。下層住客為1名外籍人士，他拒絕收留5人。警方遂拘捕5人，並搜出單位內藏有涉案物品。

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記者：陳卓欣