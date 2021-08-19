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【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌

食用安全 12:31 2021/08/19

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美國一名女子為老公清洗「珍藏」5年的枕頭。

你有多久洗一次枕頭？日前美國一名女子在網上分享為老公洗枕頭的短片，5年未經清洗的枕頭呈茶褐色，經24小時浸洗後浸出一缸泥黃水，相當嚇人。英國一項研究指出，用過的枕頭表面上可含達16種真菌，可致過敏或肺部感染症狀，危害健康。

綜合外國媒體報道，美國一名女子Lexi在TikTok分享一段影片，她將老公最喜愛的枕頭拿去清洗，而該兩個枕頭在5年間也未被清洗，外觀呈茶褐色。

Lexi先將枕頭浸在盛有熱水的浴缸中，再倒入大量清潔劑，並加入一些香味增強珠，然後再落除污劑，一直紀錄著浸泡過程，只見枕頭慢慢褪色，而用來洗枕頭的水卻愈來愈渾濁。

點擊睇洗枕頭過程：

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一個枕頭套上有16種真菌

不洗枕頭後果可以有多嚴重？英國曼徹斯特大學一項研究，以10個定期使用了一年半至20年的枕頭為樣本，發現每個枕頭上都含有大量真菌，當中以「煙麴黴」（Aspergillus Fumigatus）最為常見，其中有樣本更鑑定出16種不同真菌，並且有上百萬個真菌孢子。這些真菌不但可引起過敏現象，還可導致肺部及其他器官出現感染症狀，危害健康。

除了枕頭外，床單也是細菌、塵蟎滋生的好地方。外國媒體「BUSINESS INSIDER」報道引述一項調查指，在年齡介乎18至25歲的美國單身男性中，有55%人士在一年內只會換4次床單。

而人在睡覺時，每晚大概會掉落1,500萬個皮膚細胞，這些皮膚細胞會成為塵蟎的「食物」，因此越長時間不洗床單，就會為塵蟎提供越多「食物」，也會令塵蟎繁衍出越多後代，變相是「與成千上萬蛛形生物共眠」。

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專家：攤開棉被可減少濕氣杜絕蟎蟲

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾受訪表示，睡床上的枕頭、棉被、床褥均是塵蟎出現的重災區，家居應定期吸塵、清潔，減少堆積雜物，保持衞生有助減少蟎蟲，及細菌滋生。

另外，人睡覺時會有體溫，亦有皮屑或死皮剝落，令床上的蟎蟲得到養分，所以早上起床後，不應急於把棉被摺疊，相反應盡量把棉被攤開，令被面及被芯乾爽，減少濕氣累積，以杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。

他又表示，每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，可殺菌及保持乾爽。而被套、床褥套等，宜每兩星期清洗更換。他續指，當枕頭發黃、發黑便應掉棄，因為枕頭容易積藏頭皮屑，清洗亦不方便，應定期更換。

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責任編輯：羅嘉欣

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