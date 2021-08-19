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【Staycation】東涌全新酒店The Silveri　開放12月預訂每晚$1,280起【內附連結】

休閒消費 12:39 2021/08/19

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東涌的The Silveri Hong Kong - MGallery即將開業，並於官網已開放12月預訂，有興趣不妨率先試住。

疫情反覆，旅遊氣泡爆破，香港人要出遊仍然遙遙無期，唯有繼續在酒店Staycation。除了剛在西貢開幕的新酒店WM Hotel，今年還有東涌的The Silveri Hong Kong - MGallery（美憬問閣The Silveri 香港酒店）即將開業，並於官網已開放12月預訂，有興趣不妨率先試住。

The Silveri為法國酒店集團Accor Hotel旗下，為香港首間MGallery品牌酒店。位於東涌達東路，連接東薈城及港鐵站。酒店總共有包括194間客房及12間套房，其中房間還有私人露台、室外按摩池及泳池等，相當豪華。另還有行政會所、25米室外游泳池、健身室及會議室等設施。

經典房面積由280呎起，有山景及海景景觀。（相片來源：酒店官網）

浴室以香檳金色為主調，充滿貴氣。（相片來源：酒店官網）

官方網站註明酒店預計於2021年下半年開業，現已可預約12月1日後的客房，最基本的經典房每晚房價為$1,280起，豪華露台房則由$3,440起，而設有私人泳池和露台的套房更高達$6,960起。

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The Silveri Hong Kong - MGallery

地址：東涌達東路16號

電話：3602 8862

記者：張頌婷

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