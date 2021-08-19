毛舜筠《全民造星III》後再做評審　夥彭秀慧陳詠燊教演戲

▲ 毛舜筠分享演戲經驗。

英皇選秀真人show《冤枉新秀訓練營》今個星期進入stage 3的「戲劇對賽」。而比賽的五個劇目分別為《証人》、《前度》、《聖荷西謀殺案》、《我的筍盤男友》及《不日成婚》。

這次對決節目組亦請來重量級的評審，包括：金像獎影后毛舜筠（毛姐）、金像獎最佳新導演彭秀慧（KP）及電影《逆流大叔》導演及編劇陳詠燊（Sunny），也是毛姐繼《全民造星III》後再造評審。

對決開始前，毛姐先給學員一個小貼士：「當玩啦，最緊要唔好緊張。」KP及Sunny亦分別透露自己的評分則，KP直言：「你們一會演出一定打七折，預了會緊張，但亦都有機會爆發到平時你見不到東西，所以我覺得不要諗咁多。」Sunny則謂：「如果你入了戲，會有一股氣場令人感受到，我期待讓你們個氣場吸引到。」

▲ 毛舜筠再任評審。

第一個表演劇目《不日成婚》，分別由學員Helen及Andy演繹。表演過後，毛姐一語道破Helen的問題。KP坦言二人表現不到情侶的感覺。至於Sunny則謂：「如果你哋將要演情侶，臨出場之前在後台擁抱十秒，有了感覺之後再做應該是兩個層次，要信了件事先。」

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第二組的劇目是《聖荷西謀殺案》，由Sobi、燒賣及Jonathan演出。對於第二組的表現，三位評判都十分滿意。

▲ 跟彭秀慧陳詠燊任評判。

接着第三組的教練及Elka演出《我的筍盤男友》。毛姐坦言二人由頭到尾都入唔到戲，Sunny亦十分認同毛姐的點評，KP更直指Elka似特約演員，「即嗰場戲你孭唔到上身，因為冇孭到個story入來，只是似過場，即是經理會有個秘書拎文件入來，場戲先開，你就是那角色，因為你冇story。」