【英國升學】子女患傳染病監護人朋友拒收留 「升學界花姐」：無處可去慘變「孤兒」

▲ 英國教育局規定，16歲或以下的國際學生必須由一位英國居民擔任監護人

近年以BNO移民英國的親戚朋友越來越多，相信不少家長都希望請他們擔任子女的監護人，一方面熟人似乎較可靠，二來可以省下另請監護人的費用。

但大家必須注意，英國教育局規定，16歲或以下的國際學生必須由一位英國居民擔任監護人，如周末及假期時寄宿學校關閉，就需要為學生提供住宿及交通安排，同時要在遇上意外及緊急事故時支援。但有特別情況如學童有傳染病，監護人不肯提供住宿，子女無處可留慘變孤兒仔。

我曾收到學校一個緊急電話，指有兩位分別14和16歲的學生感染手足口病，有發燒、紅疹、身體痕癢的徵狀，監護人是家人認識多年的世交，但因怕自己的子女都被感染，而不願意提供住宿。這可是情與理之間的大對決，拒絕履行監護人職責無理，但保護家人有情，也怪不得。當時學生發燒又出疹已三、四天，最後，我決定接管兩位學生，帶他們回家照顧，煲粥和提醒食藥，期間與家長緊密溝通安排機票送回香港，最後再親自送上飛機才告一段落。

特別在疫情期間，沒有飛機返港，學校都要委託監護人照顧學生，所以監護人的角色非常重要。移民局亦在2021 年起，要求申請者辦理學生簽證時，必須填寫監護人資料及國籍以作記錄，以保障學生安全，但對手持BNO的監護人而言，就未必想將自己的國籍留檔，擔心會影響永久居留權的申請。

與其靠熟人，其實監護⼈公司更可靠，專業獨立的服務可省卻不少麻煩，各位在選擇時應留意監護人公司是否有官方認證，獲得英國寄宿學校協會 (BSA) 及英國監護⼈協會 (AEGIS) 的雙重認證資格為佳，確保學生在英國的生活安全有保障。

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