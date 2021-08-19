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【認罪候判】涉前年組織九龍大遊行　陳皓桓何俊仁等7人認組織未經批准集結罪

社會 12:24 2021/08/19

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被告陳皓桓。（資料圖片）

已宣布解散的民陣，其前召集人陳皓桓，連同6名民主派人士於2019年10月20日組織及參與未經准許的九龍遊行，分別被控於前年組織及煽惑他人參與非法集結，涉案7人於今（19日）在區域法院開審前承認所有控罪。

7名被告為陳皓桓（25歲，社民連組織幹事）、梁國雄（65歲，自僱人士）、何秀蘭（67歲，退休人士）、何俊仁（69歲，律師）、黃浩銘（32歲；區議員助理）、楊森（73歲，兼職大學教授）及吳文遠（44歲，管理顧問）。

陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁4人被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而批准未經參與集結罪，控罪指他們於同月20日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。 

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記者：陳卓欣

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