【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚

▲ 鄭秀文開生日音樂會。

今日（8月19日）是天后鄭秀文（Sammi ）49歲生日，Sammi非常疼錫歌迷，每年生日都會與他們慶祝，今年亦不例外，昨晚在九展Star Hall舉行迷你音樂會，與近三千位「三米飯團」歌迷預祝生日，又唱又跳，有笑有淚兩小時，非常盡興。

音樂會以《我們的主題曲》揭開序幕，Sammi說：「多年來我在音樂和電影角色都不斷新嘗試，怕悶，想挑戰自己。今次新碟試了不同音樂風格。」然後與Shimica表演新歌《新造的人》。

▲ 鄭秀文舉行生日派對。

大唱電影金曲

她又拖住Shimica說：「本來Shimica唱一首我的歌，但我覺得她應該在舞台唱出自己的歌，雖然她好緊張……」台下以熱烈歡呼聲和掌聲打氣，Shimica感動地說：「好榮幸可以唱一首自己創作的歌《In My Dreams》。」

Sammi表示精心挑選昨晚音樂會的歌單，除了《愛上一個人》、《調情》和《如果你有事》等電影歌曲外，亦首度演唱出新碟《Listen to Mi》內新歌，包括《萬物有時》、《新造的人》( feat. Shimica) 和《螢》。

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播放《重生的心聲》MV時，她邀請歌迷合起雙眼，全場關燈，享受8D效果製作帶來不一樣的音樂之旅。之後台上首播她形容是入行30年以來最喜愛的新歌《無人島》MV，歌迷在大銀幕看到她在MV中全新造型跳現代舞，非常驚喜。

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之後生日歌響起，舞台中間轉出坐在粉紅色梳化的Sammi，她捧著生日蛋糕，全場齊聲「生日快樂」。Sammi說：「今年是我最後一年4字頭生日，多謝大家為我慶祝。望到台下的螢光棒，你們就好似螢火蟲，一小點一小點凝聚對我的愛，支持我，愛護我，多謝你哋。」然後她與全場歌迷大合照，留下美好回憶。

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壽星女Sammi問台下有沒有歌迷要跟她合唱？歌迷熱情舉手，她揀了一位大隻仔歌迷，但因疫情不能請歌迷上台，她笑言叫歌迷站起來跳舞，結果全場歌迷都站起來熱情歡呼，與Sammi又唱又跳《獨家試唱》，氣氛高漲。

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陳百強金曲送亡父

音樂會亦有感性時刻，Sammi提到爸爸時感觸泛淚，她說：「我鍾意唱歌，用歌聲同自己打氣，同身邊的人打氣。今日好想唱給天家的爸爸，他以前常為我打氣。每次我感到氣餒，想退休時候，爸爸就會為我打氣鼓勵我。我好想唱一首歌給自己和返了天家的爸爸。」然後她唱出陳百強的《喝采》，唱到眼濕濕，背向舞台拭眼淚。

音樂會尾聲，Sammi換上生日音樂會特別版tee，勁歌熱舞《信者得愛》( feat. Shimica)、《Chotto等等》和《煞科》後，歌迷大嗌encore。她笑言自己年紀大好攰，但不敵歌迷熱情，即興加唱《愛的輓歌》和《終身美麗》為迷你音樂會畫上完美句號。

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▲ Sammi跟爸爸感情十分好。

完場後，Sammi返入後台立即開薯片慶祝，她說：「終於可以食到朝思暮想的薯片，因為近來要保住聲音，終於完騷可以食和休息。因為這個騷完全不是紅館演唱會形式，揀歌幾冷門。多謝歌迷今晚帶俾我難忘嘅生日會，多謝大家祝福！」

另外，Sammi靚相前日隨Spotify EQUAL活動，登上美國紐約時代廣場大屏幕廣告，非常搶眼。