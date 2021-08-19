【膠珠塞鼻】鄺文珣女兒誤塞膠珠入鼻送院　醫生教父母一招輕鬆取出

▲ 鄺文珣的3歲半女兒誤塞膠珠入鼻送院，幸得醫生教他們一個方法輕鬆取出膠珠。

幼兒喜歡探索，甚麼都想放入口和鼻孔，好易出事。鄺文珣（May）昨晚（18日）在社交網站表示，3歲半細女Chesney被發現弄斷了膠珠手鏈，並將手鏈的小珠塞入鼻內，嚇得爸媽手忙腳亂，馬上叫救護車將女兒送院，幸得醫生教他們使用一招，便成功將小珠輕鬆取出。

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46歲靚媽鄺文珣昨晚表示，女兒Chesney發生了一件驚險事，前一晚女兒已被發現放紙巾入口，昨日早上再被哥哥發現，她弄斷了DIY的膠珠手鏈，並將珠子放入鼻內。May和丈夫應德榮嚇得不知所措，丈夫驚到不宜駕駛，馬上叫救護車將女兒送院。

同時要安撫哭傻了的Chesney，也要calm down「比較緊張」的爸爸，今早實在有點兒混亂。

▲ 鄺文珣與丈夫應德榮育有3子女。（facebook圖片）

教女兒留意醫護工作

幸好女兒的情況不算嚴重，呼吸仍然暢順。May亦順勢作出心靈輔導，叫哭慘了的女兒留心醫生和護士的工作，回家後可幫助醫治她的小公仔，「所以整個過程她將focus都放到別處去，沒有再哭。」

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醫生教May和丈夫，只需一個小動作叫Mother’s Kiss，便可以輕鬆將小珠子拿出來，而今次負責這個動作是爸爸。

今次是爸爸作此偉大拯救，所以應該叫Father’s Kiss。因為小珠子在Chesney的左邊鼻孔，所以要先按着右邊鼻孔然後將爸爸的嘴放在她的口上面（像人工呼吸），然後大力一吹，整粒珠子就這樣噴出來了！

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醫生︰異物長留鼻腔或致發炎

本港兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時指出，兒童誤塞異物入鼻孔是常見的情況，過往試過有孩子誤塞海綿波、擦膠頭前來求醫。他指出，若只塞一邊，雖不影響呼吸，但若父母不察覺，異物長時間待在鼻腔內，有機會導致發炎、含膿的情況。

若外物體積太細，有機會索入氣管，引致肺炎，需要手術全身麻醉才能取出。

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至於家長應否自行為小朋友夾出異物，劉醫生認為，要視乎孩子是否合作，另外亦應有適當的工具，用小夾子會比較合適，太大的夾子有機會令孩子鼻腔受損。「若家長試了一兩次仍未成功，建議求醫。如果硬來，有機會愈推愈入，弄傷鼻腔，甚至推入氣管。」

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責任編輯︰林綺玲