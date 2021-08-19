【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治

▲ 32歲CEO疑遭精神控制，參加工作坊時情緒激動暈倒，搶救不治。

內地一名32歲投資公司董事總經理近日參加工作坊時暈倒，搶救兩日後不治。網傳她上課時遭精神控制，於辱罵環節情緒激動，不幸離世，惟家屬否認此消息。

綜合內媒報道，該名32歲董事總經理為風險投資公司DCM的魏萌（Sare Wei），曾入選2019福布斯中30歲以下國精英榜，8月14日參加由北京誠泉文化發展有限公司開設的LEGACY飛躍力工作坊課程，期間暈倒送院，惟搶救無效，8月16日離世。有學員指，魏萌參加LEGACY里程課期間，在四人辱罵一人的互動環節，因情緒激動而引發事故。

▲ 32歲投資公司董事總經理魏萌近日參加工作坊時暈倒，搶救兩日後不治。（網上圖片）

學員指課程洗腦致情緒負面

據學員透露，不少投資者也被逼參加里程課這個「恐怖」課程，並被要求保密內容。他指出，課程模式是「侮辱你、摧毀你、拯救你」，「是利用心理學經驗和場域優勢，來打擊學員，非常不道德。」另有學員表示，完成首階段「探索」課程後一周，持續感到興奮、莫名開心；到第二階段「蛻變」課程，因會放大自己的缺點、人的陰暗面，會被「洗腦」，導致負面情緒湧現，變得沒自信、悲觀、自卑、缺乏認同感、需要向別人證明自己。

同場加映：骨科醫生拆解運動創傷謬誤 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

曾發求助信徵集腦部心血管專家

8月15日，LEGACY誠泉北京官方微信號曾發布一則求助信，表示有飛躍力工作坊學員在課室意外暈倒，在ICU搶救，其後被證實為魏萌。該公司更於信中徵集有關腦部、心血管方面的專家資源，以及有關長者、嬰幼兒意外心理創傷方面的專家。信中透露，涉事學員為一個卓越的職業女性、兩個孩子的媽媽，當晚家屬趕到現場，「工作坊學員、所有組長及導師，從事發到現在一直陪在彼此和患者家屬身邊，並在找尋更多醫療資源」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據LEGACY官網資料，LEGACY是一間致力於提升個人成長及企業永續的諮詢顧問公司，主要服務華人社群，在香港、北京和深圳均設有辦公室。魏萌離世後，LEGACY誠泉北京曾於8月17日發布訃聞，惟不久已刪除，並於翌日凌晨發布魏萌丈夫在朋友圈的聲明。聲明指，網絡消息嚴重失實，對魏萌造成極大誤解，亦對家人造成二次傷害。

據資料顯示，風險投資公司「DCM」成立於1996年，管理逾40億美元資金，在矽谷、北京及東京均設有辦事處。魏萌曾在埃森哲（Accenture）任管理諮詢顧問，加入DCM後擔任中國董事總經理，專注於消費互聯網、O2O服務，以及定位年輕人的移動應用；其後加入私家車共享平台PP租車，為DCM核心管理團隊中最年輕的成員。

同場加映：【活得健康啲】1顆蜜棗等於幾多顆方糖？ 營養師拆解蜜棗「高糖陷阱」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣