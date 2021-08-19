【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價

▲ 有港媽以$200請司機，雙程來回大埔何文田接送兒子返國際學校。

有孩子跨區返學，如家長沒有為子女安排保母車接送服務，就需自行安排。一名港媽在網上出招聘帖文，出$200聘請私人司機，由大埔至何文田來回接送兒子到國際學校，有關帖文被轉載至不同的地區群組，網民指該港媽出價離地很孤寒。

昨日（18日），該港媽的招聘帖文被截圖發布在facebook群組「大埔TAI PO」及「馬鞍山之友@36着之走為上着」。有關帖文列明「國際學校接送（四年級男孩1人）」，列出地點及要求是上午7時送返學，由大埔天賦海灣到何文田文福道某國際學校，下午3時接放學，帶男孩由何文田的國際學校送回大埔住所。

出價的薪酬被網民指太低，該港媽以每程計算，出資單程是$120包含隧道費，雙程價更低，每程$100，兩程即$200。司機可以只送單程或當天來回雙程，每星期會出糧。如果小朋友請病假或學校放假會提前通知，以實際搭載為准。

比最低工資多少少

轉載帖文的谷友諷刺該港媽出價太低，分析指出單程$120計，司機送小朋友回校自己再回大埔計，最多只賺$68，「你都係搭巴士算罷啦」。

當行最平獅隧$8一程，來回$16、油錢豪俾你當$1一公里，單程18公里，來回油錢都要$36，加加埋埋總成本最平都要$52，即係剩袋$68……

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網民批評該港媽離地

網民一面倒批評該港媽「離地」，以為她是搵順風車，依照資料，網民估計給孩子讀國際學校，加上住在新屋苑，家長屬中產，「讀得國際學校，有錢交到學費，都應該買得起車吧，同埋司機責任好大，其實真係可免則免」。另有網民指收費只可帶小朋友坐巴士及港鐵，比收最低工資多少少，斥該港媽沒同埋心，「請人用奴隸價」。

另一方面，有網民認為條件許可也可應徵，以及提出可行建議，「如果平時返開工又順路嘅話，其實我覺得送返學又冇乜所謂，因為個男仔已經四年班，即係我唔需要付出時間去照顧佢，只係需要俾佢上車和落車」及「其實夾錢坐車好普遍，新界西北區過海最多，夾啱時間大家都有著數」。

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責任編輯：王明芳