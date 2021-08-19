  • 30°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥陷阱】以為腐竹百頁不經油炸是健康食材　營養師：腐竹百頁是肥爆高脂孖寶

保健美顏 16:04 2021/08/19

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

腐竹、百頁雖然不經油炸，但卻是肥爆高脂孖寶。

這天，我與Annie相約視像會面，為她跟進減重進度；網絡接通後，她即連聲道歉︰「不好意思，過去兩星期工作忙得很，每晚都9時多才下班，故未能親身見面。」我說︰「不要緊！視像會面也一樣，但你加班的話，晚餐如何安排？你不會10時多才吃晚餐吧？」

Annie歎氣道︰「不！你也知我不能捱餓，即使工作忙碌，我也會預先購買飯糰或三文治，晚上在公司吃；奶奶亦會給我留起蔬菜及湯水，待回家後再吃。」

我大讚︰「好！千萬別太遲吃晚餐，甚至跳過晚餐，因對腸胃也不好！」

腐竹煮菜易覺膩滯

「不過，雖然工作辛勞，吃的也不多，但卻不覺自己有瘦下來，甚至經常覺得膩滯，感覺很累贅呢！」

我問︰「近日大便情況如何？若排便不順，也容易出現肚脹呢！」

「排便倒沒甚麼問題，或者奶奶所煮的菜確實不少，她常煮炒雜菜或弄一鍋雜菜煲，每次至少有3至4款蔬菜；例如昨晚有上湯什菇腐竹浸勝瓜，前晚就有雲耳紅蘿蔔腐竹炒翠玉瓜。」

上湯蒜子蝦乾腐竹浸娃娃菜，減肥戰友絕不能小覷這道菜的熱量。（本報資料圖片）

我心知不妙，問她︰「今早你有否上磅？」「當然有！就是發現體重不但沒有減少，反而升了近1磅，是否因為這幾天沒有做運動？」

我轉而問她︰「你奶奶常愛以腐竹煮菜嗎？」

「因她偏向素食，炒菜不會加肉類，多以腐竹或豆乾代替。你這樣問……難道腐竹不好？」

我點點頭說︰「腐竹的脂肪含量並不低，減重期間要注意呢！」

百頁的脂肪量更達55%

Annie隨即反駁︰「不！我所指的是鮮腐竹而非枝竹，它不經油炸呢！」

「對！我說的正是腐竹，事實上，每100克腐竹含460卡路里，當中脂肪有21.7克，即脂肪佔整體熱量42%；腐竹來自煮豆漿時表面所凝結的薄膜，它的脂肪正是黃豆中的大豆油。所以，腐竹、腐皮、百頁等雖未經油炸，但脂肪含量亦高，其中百頁的脂肪量更達55%。」我解釋。

Annie目瞪口呆地說︰「今天中午我與同事去吃上海菜，也點了雪菜毛豆百頁……我以為它不經油炸就沒問題，吃了不少，怎辦？」
我安撫她︰「怪不得你常有膩滯的感覺，謎底解開了。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【造美人】Stella由直播主參賽轉型當藝人　楊芷羚憑意志力成功減肥奪冠【內附餐單】
17:10 2021/08/18
【造美人】Stella由直播主參賽轉型當藝人　楊芷羚憑意志力成功減肥奪冠【內附餐單】
【明星扮靚】鄺潔楹飲蔬果汁塑造女神body　靠一招令豬膽鼻消失【內附食譜】
15:55 2021/08/16
【明星扮靚】鄺潔楹飲蔬果汁塑造女神body　靠一招令豬膽鼻消失【內附食譜】
【瘦身竅門】減肥遇上平台期磅數停滯不降　營養師黃凱詩：要適時轉換運動模式及食物款式
13:41 2021/08/16
【瘦身竅門】減肥遇上平台期磅數停滯不降　營養師黃凱詩：要適時轉換運動模式及食物款式

你可能感興趣

【造美人】Stella由直播主參賽轉型當藝人　楊芷羚憑意志力成功減肥奪冠【內附餐單】
17:10 2021/08/18
【造美人】Stella由直播主參賽轉型當藝人　楊芷羚憑意志力成功減肥奪冠【內附餐單】
【明星扮靚】鄺潔楹飲蔬果汁塑造女神body　靠一招令豬膽鼻消失【內附食譜】
15:55 2021/08/16
【明星扮靚】鄺潔楹飲蔬果汁塑造女神body　靠一招令豬膽鼻消失【內附食譜】
【瘦身竅門】減肥遇上平台期磅數停滯不降　營養師黃凱詩：要適時轉換運動模式及食物款式
13:41 2021/08/16
【瘦身竅門】減肥遇上平台期磅數停滯不降　營養師黃凱詩：要適時轉換運動模式及食物款式
減肥 素食 脂肪 熱量

最高瀏覽

【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
17:46 2021/08/17
【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親
17:14 2021/08/18
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
13:23 2021/08/18
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲