【減肥陷阱】以為腐竹百頁不經油炸是健康食材　營養師：腐竹百頁是肥爆高脂孖寶

▲ 腐竹、百頁雖然不經油炸，但卻是肥爆高脂孖寶。

這天，我與Annie相約視像會面，為她跟進減重進度；網絡接通後，她即連聲道歉︰「不好意思，過去兩星期工作忙得很，每晚都9時多才下班，故未能親身見面。」我說︰「不要緊！視像會面也一樣，但你加班的話，晚餐如何安排？你不會10時多才吃晚餐吧？」

Annie歎氣道︰「不！你也知我不能捱餓，即使工作忙碌，我也會預先購買飯糰或三文治，晚上在公司吃；奶奶亦會給我留起蔬菜及湯水，待回家後再吃。」

我大讚︰「好！千萬別太遲吃晚餐，甚至跳過晚餐，因對腸胃也不好！」

腐竹煮菜易覺膩滯

「不過，雖然工作辛勞，吃的也不多，但卻不覺自己有瘦下來，甚至經常覺得膩滯，感覺很累贅呢！」

我問︰「近日大便情況如何？若排便不順，也容易出現肚脹呢！」

「排便倒沒甚麼問題，或者奶奶所煮的菜確實不少，她常煮炒雜菜或弄一鍋雜菜煲，每次至少有3至4款蔬菜；例如昨晚有上湯什菇腐竹浸勝瓜，前晚就有雲耳紅蘿蔔腐竹炒翠玉瓜。」

▲ 上湯蒜子蝦乾腐竹浸娃娃菜，減肥戰友絕不能小覷這道菜的熱量。（本報資料圖片）

我心知不妙，問她︰「今早你有否上磅？」「當然有！就是發現體重不但沒有減少，反而升了近1磅，是否因為這幾天沒有做運動？」

我轉而問她︰「你奶奶常愛以腐竹煮菜嗎？」

「因她偏向素食，炒菜不會加肉類，多以腐竹或豆乾代替。你這樣問……難道腐竹不好？」

我點點頭說︰「腐竹的脂肪含量並不低，減重期間要注意呢！」

百頁的脂肪量更達55%

Annie隨即反駁︰「不！我所指的是鮮腐竹而非枝竹，它不經油炸呢！」

「對！我說的正是腐竹，事實上，每100克腐竹含460卡路里，當中脂肪有21.7克，即脂肪佔整體熱量42%；腐竹來自煮豆漿時表面所凝結的薄膜，它的脂肪正是黃豆中的大豆油。所以，腐竹、腐皮、百頁等雖未經油炸，但脂肪含量亦高，其中百頁的脂肪量更達55%。」我解釋。

Annie目瞪口呆地說︰「今天中午我與同事去吃上海菜，也點了雪菜毛豆百頁……我以為它不經油炸就沒問題，吃了不少，怎辦？」

我安撫她︰「怪不得你常有膩滯的感覺，謎底解開了。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）