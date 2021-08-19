【外傭死亡】跑馬地肇輝臺有外傭單位內上吊 曾透露生活不開心
社會 13:07 2021/08/19
跑馬地肇輝臺有人上吊後不治，警方指今日（19日）早上8時，接獲一名75歲男子報案，指其菲律賓籍家傭於單位內以尼龍繩上吊，有關單位是跑馬地肇輝臺15號嘉苑。
警方及消防接報到場後，消防人員將家傭解下，證實當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，據了解家傭曾透露生活得不開心，死因有待驗屍後確定。
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記者：李榮忠