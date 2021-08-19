  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭死亡】跑馬地肇輝臺有外傭單位內上吊　曾透露生活不開心

社會 13:07 2021/08/19

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

跑馬地肇輝臺嘉苑屋苑外貌（經濟日報資料圖片）

跑馬地肇輝臺有人上吊後不治，警方指今日（19日）早上8時，接獲一名75歲男子報案，指其菲律賓籍家傭於單位內以尼龍繩上吊，有關單位是跑馬地肇輝臺15號嘉苑。

警方及消防接報到場後，消防人員將家傭解下，證實當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，據了解家傭曾透露生活得不開心，死因有待驗屍後確定。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【認罪候判】涉前年組織九龍大遊行　陳皓桓何俊仁等7人認組織未經批准集結罪
今日 12:24
【認罪候判】涉前年組織九龍大遊行　陳皓桓何俊仁等7人認組織未經批准集結罪
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
今日 12:50
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
【罪成判囚】涉灣仔藏逾百汽油彈　兩男判囚40及36個月
今日 11:58
【罪成判囚】涉灣仔藏逾百汽油彈　兩男判囚40及36個月
【渣馬2021】田總將以流水式起步避免跑手聚集　專家憂72小時病毒檢測未必穩妥
今日 11:55
【渣馬2021】田總將以流水式起步避免跑手聚集　專家憂72小時病毒檢測未必穩妥
【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌
今日 12:31
【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌

你可能感興趣

【認罪候判】涉前年組織九龍大遊行　陳皓桓何俊仁等7人認組織未經批准集結罪
今日 12:24
【認罪候判】涉前年組織九龍大遊行　陳皓桓何俊仁等7人認組織未經批准集結罪
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
今日 12:50
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
【罪成判囚】涉灣仔藏逾百汽油彈　兩男判囚40及36個月
今日 11:58
【罪成判囚】涉灣仔藏逾百汽油彈　兩男判囚40及36個月
社會福利 外傭 跑馬地 香港

最高瀏覽

【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
17:46 2021/08/17
【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
13:23 2021/08/18
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親
17:14 2021/08/18
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親