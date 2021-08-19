【2021香港小姐競選】20名入圍準決賽佳麗名單今晚誕生　陳聖瑜王嘉慧爭嘢講失分

▲ 一班佳麗進行才藝表演。

一共8集的《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於今晚（19日）播出最後一集，24名佳麗在慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及師姐張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下進行終極對決，而20名殺入準決賽名單亦即將揭曉。

於今晚播映的一集裡，四組佳麗先分別以英倫淑女、型格中性西裝、東方傳統旗袍及羅馬式飄逸靚裙四個造型示人，再接受12名男藝人刁鑽問答考驗，最後進行才藝表演。

▲ 佳麗以羅馬式飄逸靚裙Look示人。

12名男藝人中，以丁子朗及孔德賢的發問最為刁鑽，分別掟出「你哋最想Foul邊個」及「邊個覺得自己好有機會冠軍」考驗佳麗，眾佳麗一度面露難色，但最終仍有勇者大膽「接招」，獲副總經理（綜藝、音樂製作及節目）暨大會評審曾志偉大讚「答得好好」。

才藝表演方面，橙組佳麗盡顯搞笑一面，粉紅組的王嫿嫿及戴佳敏表演一字馬，同樣獲曾志偉點名讚賞。

另外昨晚(18日)播出一集，師姐莫可欣及麥美恩齊以導師身份向佳麗教授禮儀及口才。莫可欣先著佳麗自我介紹，大熱梁凱晴未知是否因緊張「失手」，獲得莫可欣以下評價：「你講嘢太單調，你似喺電視介紹自己，我感受唔到你，似唸稿多啲，要多番啲高低音。」

▲ 梁凱晴介紹自己時，明顯有點緊張。

另一大熱陳聖瑜在考驗口才環節失分，可能太想積極表現自己，不小心與隊友王嘉慧互搶對白，被莫可欣點評：「好多人同一時間講嘢，同埋有人搶嘢講。」

▲ 莫可欣作出提點。

在最後衝刺決賽前夕，8位師姐與佳麗進行真情對話，並分享自身經歷勉勵師妹，當中朱晨麗就分享自己如何面對因不懂廣東話帶來的壓力，朱朱說道：「初起參選不懂廣東話，連講自己全名都口窒窒，每次面對傳媒或佳麗都不出聲，因為好怯。但不打緊，大家會包容，當然大家亦都會笑，但如果可以令到大家開心咁又一日，都幾好。」

▲ 王嘉慧（左）與陳聖瑜意外地搶咗嘢講。

張嘉兒則勉勵師妹們謂：「決賽那天，突然媒體說我是黑馬，別讓外界LABEL了你是大熱，或者冇人留意，然後影響自己信心，其實所有人都有機會。」

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪