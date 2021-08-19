【貪玩惹禍】兒子貪玩扮髮型師亂剪頭髮　媽媽瞓醒慘變「鬼剃頭」崩潰痛哭

▲ 兒子貪玩幫媽媽剪頭髮，令媽媽髮型全毀。

兒子頑皮的行為令媽媽哭笑不得，近日內地一名媽媽起床梳洗時，驚覺自己的頭髮被亂剪，慘變「鬼剃頭」。「兇手」原來是其年幼兒子，趁媽媽睡覺時拿剃刀幫媽媽剃頭，令媽媽感崩潰，只能把頭髮剃光。

綜合內地媒體報導，事件發生在8月14日，江蘇一名媽媽睡醒後發現自己被剃頭，地上散落頭髮，兒子在一旁嘻皮笑臉，不知道媽媽感難過。媽媽隨後拍片解釋，平時也會趁小孩入睡之後，用剃刀幫他理髮，沒想到小朋友有樣學樣，趁她進睡後把頭髮剃掉。

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媽媽崩潰痛哭

媽媽指小朋友原想給她「驚喜」，卻無奈變成驚嚇。媽媽本身留着短髮，經過兒子之手，前額前髮全被剃掉，頭頂禿了一大塊，髮型全毀，只好把頭髮剃光。說起剛燙的捲髮，媽媽忍不住落淚，指自己買了很多漂亮的髮夾，現時全部用不上，

大家都覺得很搞笑，說是小孩送給我的禮物，老公看後更狂笑不止，我則哭得很慘。

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事件傳開之後，不少網民同情媽媽的遭遇，「我笑不出來，這孩子太頑皮了！」、「辛辛苦苦把他生下來，然而剃光你的頭髮」、「這就是我為何不想生小孩的原因」；亦有網民指父親的回應不妥，「小孩看到他笑，就會覺得是爸爸在鼓勵他這樣做，下次還會這樣」、「其實蠻危險的，要教」。

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責任編輯：王明芳