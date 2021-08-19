【東京奧運】港隊返港歡迎儀式運動員獲頒表揚獎狀   張家朗李慧詩視像分享感受 

▲ 港隊返港歡迎儀式運動員獲頒表揚獎狀。（梁偉榮攝）

為慶祝港隊代表在東京奧運創下歷史佳績，政府今早舉行巴士巡遊，之後運動員出席在戲曲中心舉行的返港歡迎儀式，運獲頒發表揚獎狀。

行政長官林鄭月娥致辭時表示，奧運延後一年及疫情影響，令運動員備戰更具挑戰，但他們仍能咬緊牙關，迎難而上，在奧運展示非凡實力，取得香港歷來的最好成績，多個項目躋身8強，亦有運動員創出香港最佳紀錄，大大提升香港運動員在國際體壇的地位。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

林鄭續指，政府已推出多項措施促進體育發展，而社會各界反應正面，會聽取運動員和體育界的意見，繼續為運動員提供最好和持續的支援。

港協暨奧委會會長霍震霆表示，港隊取得佳績，反映本港體育發展政策成功，希望體育熱潮繼續燃燒，實現運動普及化和產業化，歡迎政府推出更多促進體育發展的政策。

因為備戰全運會而未有出席儀式的花劍金牌得主張家朗、場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩，2人則拍片交代感言。張家朗稱，比賽過程難忘，感謝市民支持，在全運會繼續努力；李慧詩則感謝教練團隊，又指多日的隔離對運動員保持體能、心態是一大挑戰，但迎難而上正是精英運動的魅力地方。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒