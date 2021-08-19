【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客

▲ 南韓一名單親爸爸因女兒生日想食薄餅，無力支付下，向薄餅店賒賬，最終他獲得善心店主請客。

在逆境中的人極需要援手，一個小小的舉動足以為他們帶來力量。南韓一名單親爸爸不幸在疫情下失業，適逢女兒7歲生日想食薄餅，他無力支付，希望向薄餅店賒賬，收到政府援助金後再還錢。最終他獲得善心店主請客，這則好人好事感動了不少網民。

疫情下失業經濟陷困境

據南韓《朝鮮日報》報道，金姓的單親爸爸獨自撫養7歲女兒，因新冠肺炎疫情下失業，家庭陷入經濟困境。雖然他努力求職，但處處碰壁，加上要照顧年幼的女兒，要找到一份時間較彈性的工作並不容易。此外，由於女兒患有皮膚病，醫藥費開支亦不少，家庭經濟負擔更沉重。

早前女兒7歲生日，爸爸問她想吃甚麼時，女兒回答想吃蛋糕、薄餅和炸雞，然而金男身上已沒有多餘錢。為免女兒生日感到失望，他只好硬著頭皮向曾光顧過幾次的薄餅店下單，並在備註寫出自己的難處︰

我一個人撫養7歲的女兒，現在沒錢，請問一下能否稍後付款？我20日領取到政府援助金，一定給你付錢。

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薄餅盒上手寫暖心說話

過了沒多久，薄餅送來了，而薄餅盒上寫著的大字感動了金男︰

別感到不好意思！如果你女兒想再食薄餅，隨時找我！

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留下這些溫暖留言的就是32歲的薄餅店店主。其後店主接受當地傳媒訪問時表示，他當時在單據上寫了「付款完成」，希望能減輕金男的負擔，沒想到事件在網上廣傳，引來這麼大的迴響，更收到金男女兒送畫答謝。店主祝願金男與女兒身體健康，並希望大家在困難的時候一起努力，守望相助。

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責任編輯：王明芳