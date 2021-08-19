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【蚊患指數】本港7月份蚊患指數回落至7.4%偏低水平　馬鞍山蚊患仍逾警戒水平

社會 13:13 2021/08/19

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本港7月份蚊患指數回落至7.4%偏低水平。（經濟日報資料圖片）

食環署公布，本港7月份白紋伊蚊誘蚊器指數為7.4%，較6月份白紋伊蚊誘蚊器指數14.8%低，屬於二級水平，顯示白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但維持偏低水平；惟64個監察地區中，馬鞍山誘蚊器指數達到22.8%，高於20%的警戒水平。

本港7月份白紋伊蚊誘蚊器指數為7.4%，較6月份白紋伊蚊誘蚊器指數14.8%低，顯示白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但維持偏低水平；而64個監察地區當中，多區誘蚊器指數均下跌，惟馬鞍山分區誘蚊器指數雖亦有下跌，惟仍高於20%的警戒水平，由6月份的43.1%跌至22.8%。

署方稱，有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已聯同房署、教育局、康文署等政府部門採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。

另外，7月的白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.2隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。至於同期各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊器指數為1.5%，港口每月白紋伊蚊密度指數為1.2%，同樣為低水平。

食環署提醒市民，雖然指數有所下降，但夏季炎熱多雨有利蚊子在短時間內大量繁殖，市民仍須繼續採取有效措施防治蚊患，以減低蚊傳疾病在香港傳播的風險；而相關政府部門會繼續深化在各自負責場地內的防蚊及滅蚊工作，第三期已全港滅蚊運動於8月9日展開，期間署方及相關部門會加強防蚊及滅蚊工作，針對區內受關注的地點，進行一連串的清除積水及防治蚊患行動。

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責任編輯：陳正怡

傳染病 食物環境衞生署 康文署 滅蚊 馬鞍山

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