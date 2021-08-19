【怒火】甄子丹自我挑戰突破《殺破狼》　謝霆鋒為超越吳京苦練雙刀

▲ 《怒火》

電影《怒火》內，武打場面連場，身兼動作導演的男主角甄子丹把ending一幕設計於教堂大對決，子丹明白到結尾這場對決十分重要，除了要有創新元素，同時亦要保持張力。

子丹透露：「這場戲的難度太高了，我跟導演說：『北京道那一幕拍得太震撼了，接下來那場對打，怎麼能維持那麼高的情緒呢？』想了好幾個月，終於讓我想出非常厲害的橋段！」

突破《殺破狼》

子丹興奮地向陳木勝導演及霆鋒提出心中所想:「很多喜歡動作片的朋友都會認同，《殺破狼》最經典的一場戲，就是我拿警棍與拿刀的吳京對打，我希望找到自我突破，這次就讓霆鋒去挑戰吳京，愈高難度、愈要超越。」



聽罷子丹的犀利構思，陳木勝導演立即「O嘴」，詫異反問：「你是在開玩笑吧？」

霆鋒亦表示一頭霧水:「丹哥說完了，我也是莫名其妙，但既然要挑戰經典，我本來習慣一隻手耍刀，為應付這場對決，我回去就練習了雙刀，打起來多了一些效果。」

子丹回說：「當年《殺破狼》係場經典，輸咗係應該，贏咗你發達，打平手都算贏啦，哈哈哈……」

霆鋒挑戰吳京

霆鋒平時也有練習單刀，電影開拍前，他特別花了個多月時間練習雙刀，等到這場戲拍攝時，只見霆鋒無時無刻都舞着雙刀，子丹亦為了這場戲做足準備，未埋位前不斷做引體上升及擊拳動作。

期間亦不時與霆鋒研究如何拍得好看又安全；拍攝期間，子丹對霆鋒的表現十分滿意，笑言霆鋒今次成功畢業，演出絶對符合要求：「這場戲拍了10天，拍到第5、6天，感覺已很不錯，拍到第7、8天，我知沒問題，吳京一定會打電話給霆鋒說：『你拍得很好！』」



在這幕教堂重頭戲中，拍攝現場放置了一台鋼琴，文武全才的子丹，興致大發即興彈奏Elton John名曲，令在場工作人員稍為放鬆，片刻享受在音樂之中。

輕鬆過後，隨即上演激烈動作戲，子丹竟用霆鋒的頭「彈」鋼琴，但當然子丹也請工作人員在琴鍵上做好了安全措拖，保證觀眾驚呼連連的同時，也確保演員的安全。

廝殺背後，子丹其實非常錫住霆鋒，霆鋒說：「丹哥特別擔心我的臉，只拍了兩個take，大家都很滿意效果。」順利完成，霆鋒忽發奇想，開玩笑說：「如果能用謝霆鋒的頭，去幫周杰倫彈鋼琴，一定會很有意思。」

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪