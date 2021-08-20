【東奧滑板】廿四味Brian踩足30多年板　夥拍K11 MUSEA開全港最大室內滑板場    

▲ 滑板達人Brian在K11開了最大室內滑板場，粉絲不妨挑戰一下。

滑板這項街頭玩意，因為首次納入東京奧運賽事而登上大雅之堂，終於成為真正體育項目。香港也突然浮現了滑板熱潮，連商場都開設期間限定滑板場，讓大眾接觸滑板。身兼樂隊廿四味成員及8FIVE2滑板店主的Julius Brian Siswojo（李凱賢），更娓娓道來對滑板的熱愛。

14歲起踩足30年滑板

Julius Brian Siswojo（下稱Brian）作為元祖級板仔，感受更深。

我在1988年14歲時開始踩板，很記得在陸運會時，有個同學仔帶來一塊滑板，我一試愛上。四處去尋找滑板，原本零用錢也不夠，最終老闆肯平賣給我，用350元買到人生第一塊屬於自己的玩具滑板。

他憶起當年，踩板是冷門的運動。他說板仔之間有默契，見到會互相問候溝通。有一次他在巴士上見到幾個外國板仔，教他去灣仔買板，結果在灣仔找了六、七個鐘才找到一間叫『鎮洋』的單車店，見到很多專業滑板配件，相當開心。不過一塊滑板標價1,800元，最後儲了半年錢才買到。

▲ K11 MUSEA的STREET/PARK，由滑板店8FIVE2創辨人Brian Siswojo聯同香港滑板協會設計。（曾耀輝攝）

奧運掀起滑板熱

當時有不少滑板店支持及贊助Brian，直至1999年，他由板仔變老闆，開設了滑板店8FIVE2。因為是樓上舖，生意來源都是板仔之間口耳相傳，今年正值東京奧運帶挈熱潮，是增長最強勁的一年。他說以前細個踩板要隱瞞父母，現在則是爸爸媽媽帶同子女，一家大細來買板踩板，整個風氣完全不同。

以往很多人誤解滑板，覺得是爛仔、壞學生才去玩，Brian想澄清：

大部分我接觸的板仔，都是很友善、很有心而且創作力強的人，不能因為滑板而將人定型。這是一個健康的全身運動，練習花式時，即使玩得多純熟，也很大機會會跌。這是踩板的一部分，讓我們學懂謙卑。

他舉今年奧運做例子：全世界的焦點落在美國滑板好手Nyjah Huston上，本以為他金牌在望，結果卻三甲不入。即使踩得幾勁，也不會一直稱霸，每個人都以謙遜的心態去玩。而且這一個運動，競爭對手會為你打氣喝采，互相鼓勵，今年奧運比賽也看得見這些場面。

▲ Brian除了是樂隊廿四味的成員，更是滑板界始祖，全力投身這個文化之中。（曾耀輝攝）

踩板預受傷拗柴

奧運中不少滑板好手都只是十零二十歲的年輕人，Brian贊助的菲律賓選手Margielyn Didal，成功進入了只有20個名額的初賽。香港也有不少有潛質的滑板高手，俊仔（陸俊彥）在2010年的亞洲極限錦標賽勇奪金牌，於2014年亞洲沙灘運動會再次摘金。政府立即留意到，之後就建設了不少板場推動滑板。

當然滑板也不是後生仔專利，Brian也46歲，仍然恒常每周踩兩天，其餘時間就健身。

就是知道自己年紀不小，做舉重、深蹲這些運動都是為了訓練體能，連飲食亦特別注意，讓自己可以踩耐一點。踩板一定會受傷流血，拗柴、骨裂也試過無數次，就如跳芭蕾舞腳趾一定會痛楚一樣，自己最嚴重曾試過斷膝頭內側副韌帶，足足有一年半沒有踩板，這才是最痛苦的事！

▲ 首位奧運金牌得主堀米雄斗使用、由April Skateboards設計的同款滑板亦有售，售價為$700。（曾耀輝攝）

仿街頭室內板場

今次Brian跟K11 MUSEA合作開設的STREET/PARK，是一個期間限定的室內滑板場。他自己是Street Style的板仔，本身較喜愛踩街及公園，因為喜歡與周邊環境互動，有梯級、扶手、路壆，又有自然風、路人，特別喜歡這個感覺。如遇着有人投訴，他們會道歉，避開去第二度踩，盡量與途人配合。

這個場地跟奧運一樣分成兩大基本玩法，STREET模仿街頭場景，有一條很長的路壆，是室內場地少見的。Brian本來中間想放一棵樹，不過因為入不到電梯，才改以植物代替；另一邊的PARK則有數個斜台，可以左右滑動玩transition。場地有冷氣、有音樂，凝聚到一班愛滑板之人，以及設有課程讓新手學習試玩。

▲ STREET設不同高低的路壆，可以玩各種花式。（曾耀輝攝）

個性滑板任選

一般標準板是8吋闊度，如果年紀較小，則可以試細點約7.3至7.5吋，新手及小朋友初次玩，也可以戴上頭盔、護膝等保護裝備。Brian強調，滑板是很個人的，有些人喜歡踩細板，也可以玩得叻，沒有任何明文規定。

滑板是一個會上癮的運動，『正』的感覺無法言喻，一踩上去就沒有煩惱和壓力，我踩了33年，這種感覺是其他事物不能給我的。所以我想推廣滑板，要親身去試，一試就會明白那種感覺。踩板就如人生，有時做得很好仍會失敗，只要努力堅持，一定會成功。而且最重要踩得開心，如果覺得不自在、覺得怕，就不要勉強自己。

▲ 先在網上預約入場，並在8five2商店購買任何產品，即可免費使用滑板場。（曾耀輝攝）

同場300對Nike Dunk SB波鞋展

滑板跟波鞋都是街頭文化重要一環，STREET/PARK另一部分是SOLEADDICTT主理、總值超過250萬美元的Nike Dunk系列波鞋珍藏，「晒冷」300對以上的波鞋，當中不乏珍貴的限量版及特別版，極為壯觀。

掌舵人Jeff特別鍾情Nike Dunk SB，因為他喜歡1985年最初代的籃球鞋款Dunk。後來2002年Nike啟動了滑板系列SB，與街頭品牌、塗鴉藝術家、音樂人等合作推出別注版，將滑板文化推至高峰。

這個系列不會復刻及重推，只此一款更見珍貴。Jeff最喜歡的是牛仔布版，當年甚少會有牛仔布料去造鞋；而最珍貴罕有的，必是超限量推出，一套4款的City Pack，有東京、倫敦、巴黎及紐約，絕對要搶購才有。

Jeff對Nike Dunk SB的瘋狂，是不理任何大小，只要價錢適合就會買入。大部分都會穿，有些則會放售，有些太貴則珍藏起來。他稱這兒只是其中一部分，主要租倉存放，控制好濕度就可以。Dunk SB款式易襯，而且放久了鞋底也不會碎裂，放了10年也仍可以穿着。

▲ Jeff（中）與弟弟Simon（左）及拍檔阿謙（右）3位波鞋發燒友，帶來多對珍貴Nike Dunk SB展出。（曾耀輝攝）

STREET/PARK

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓605

日期：即日起至9月19日

註：入場參觀免費，需於網上預約，但不包括滑板場體驗，可於場內商店購買任何產品進場，另設有課程可供參與。

記者：張頌婷