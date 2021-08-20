【Spark Awards 2021】TOPick勇奪5項權威市場企劃殊榮　「Band1學堂」成為家長培養Band1子女首選

▲ TOPick勇奪權威市務雜誌《Marketing》5項殊榮。

權威市務雜誌《Marketing》日前就舉行了Spark Awards 2021頒獎典禮，憑藉多個出色廣告企劃，《香港經濟日報集團》囊括多個獎項界別。其中，《TOPick》獲得2金1銀2銅佳績，奪得「最佳數碼媒體金獎 」，以及憑藉「Band1學堂 培育Band1子女」勇奪「最佳顧客吸納及保留策略金獎 」，充分肯定TOPick親子致力與父母培養出「Band1 」子女，發掘孩子音樂、體育及藝術等多方面潛能。

《Band1學堂》是全港唯一最全面「高效學習親子平台」，且深受家長愛戴，並中推出《小學試題》下載量，由2020年2月開始至今迫近200萬。

權威市務雜誌《Marketing》「Spark Awards 2021」TOPick得獎項目：

最佳數碼媒體金獎 「TOPick新聞 Smart Tips, Smart Choice, Smart Life!」

最佳顧客吸納及保留策略金獎 「Band1學堂 培育Band1子女」

最佳品牌推廣/重塑銀獎 「 Band1學堂 齊集權威校長專家升學心得」

最佳互動策略」銅獎 「Band1學堂 培育Band1子女」

最佳原創內容」銅獎 「 Band1學堂 Grade Up! Exam Level Up!」

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責任編輯：伍瑋瑋