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【Spark Awards 2021】TOPick勇奪5項權威市場企劃殊榮　「Band1學堂」成為家長培養Band1子女首選

社會 13:45 2021/08/20

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熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

TOPick勇奪權威市務雜誌《Marketing》5項殊榮。

權威市務雜誌《Marketing》日前就舉行了Spark Awards 2021頒獎典禮，憑藉多個出色廣告企劃，《香港經濟日報集團》囊括多個獎項界別。其中，《TOPick》獲得2金1銀2銅佳績，奪得「最佳數碼媒體金獎 」，以及憑藉「Band1學堂   培育Band1子女」勇奪「最佳顧客吸納及保留策略金獎 」，充分肯定TOPick親子致力與父母培養出「Band1 」子女，發掘孩子音樂、體育及藝術等多方面潛能。

《Band1學堂》是全港唯一最全面「高效學習親子平台」，且深受家長愛戴，並中推出《小學試題》下載量，由2020年2月開始至今迫近200萬。

權威市務雜誌《Marketing》「Spark Awards 2021」TOPick得獎項目：

  • 最佳數碼媒體金獎 「TOPick新聞  Smart Tips, Smart Choice, Smart Life!」
  • 最佳顧客吸納及保留策略金獎 「Band1學堂   培育Band1子女」
  • 最佳品牌推廣/重塑銀獎 「 Band1學堂   齊集權威校長專家升學心得」
  • 最佳互動策略」銅獎 「Band1學堂  培育Band1子女」
  • 最佳原創內容」銅獎 「 Band1學堂 Grade Up! Exam Level Up!」

 

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《香港經濟日報集團》近年亦積極開拓自家應用程式《HKET APP》，集結集團媒體之內容，讓讀者只需一App便可知最新財經、地產、親子及新聞資訊，加入實用的小程式，《功能作戰區》、《疫情全面睇》《疫苗優惠》，用戶掌握最新實用貼身資訊。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

 

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