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【漂髮失敗】韓女星漂染頭髮失敗一摸即斷　45%頭髮全斷心碎：似魔戒「咕嚕」

食用安全 14:11 2021/08/19

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韓女星漂染頭髮失敗一摸即斷。

漂染傷頭髮眾所周知，日前韓國一名女搞笑藝人就因漂髮失敗，導致全頭45%頭髮斷光，令她難過地表示自己像90歲的老婆婆，並形容自己像《魔戒》中的咕嚕。

頭髮嚴重受損。

南韓35歲搞笑女藝人Maeng Seung-ji（맹승지）日前在IG發文，哭訴自己染髮失敗導致頭髮斷裂。她透露，去年4月於一間大型髮型屋漂白頭髮，但髮型師在漂髮時放置時間太久，導致頭髮過度損傷，只要輕輕一摸就斷裂。

頭髮過度損傷，只要輕輕一摸就斷裂。

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太像咕嚕了，在演出及日常生活都有影響。頭髮變少，讓我覺得自己像90歲老婆婆。

她坦言，頭髮受損後已經買了數個假髮，但演出時感覺太不自然，而且經常要跑動，所以無法戴假髮，唯有非常小心地梳起頭髮。

頭髮炸開。

事故導致她45%頭髮斷掉，相信恢復原狀需要1年半到2年左右。目前她正接受治療，頭髮正在恢復中。

她坦言，頭髮受損後已經買了數個假髮。

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責任編輯：羅嘉欣

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