【漂髮失敗】韓女星漂染頭髮失敗一摸即斷　45%頭髮全斷心碎：似魔戒「咕嚕」

▲ 韓女星漂染頭髮失敗一摸即斷。

漂染傷頭髮眾所周知，日前韓國一名女搞笑藝人就因漂髮失敗，導致全頭45%頭髮斷光，令她難過地表示自己像90歲的老婆婆，並形容自己像《魔戒》中的咕嚕。

▲ 頭髮嚴重受損。

南韓35歲搞笑女藝人Maeng Seung-ji（맹승지）日前在IG發文，哭訴自己染髮失敗導致頭髮斷裂。她透露，去年4月於一間大型髮型屋漂白頭髮，但髮型師在漂髮時放置時間太久，導致頭髮過度損傷，只要輕輕一摸就斷裂。

▲ 頭髮過度損傷，只要輕輕一摸就斷裂。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

太像咕嚕了，在演出及日常生活都有影響。頭髮變少，讓我覺得自己像90歲老婆婆。

她坦言，頭髮受損後已經買了數個假髮，但演出時感覺太不自然，而且經常要跑動，所以無法戴假髮，唯有非常小心地梳起頭髮。

▲ 頭髮炸開。

事故導致她45%頭髮斷掉，相信恢復原狀需要1年半到2年左右。目前她正接受治療，頭髮正在恢復中。

▲ 她坦言，頭髮受損後已經買了數個假髮。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：骨科醫生拆解運動創傷謬誤 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣