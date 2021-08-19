【週末好去處】Bakebe新推DIY香薰蠟燭體驗　1小時自製甜品造型香味蠟燭

▲ Bakebe香薰蠟燭製作體驗。(圖片來源:Bakebe網頁)

Bakebe今年特別推出全港唯一用APP來教學的DIY香薰蠟燭體驗。過程將會有工作人員從旁協助，確保客人得到全面的照顧。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新打造的香薰蠟燭製作體驗區是設計師以少女的化妝間為靈感，用粉紅色、毛絨絨的布料、巨大全身鏡和花朵鏡櫃組成，完美呈現Bakebe粉色少女心風格的標記。

蠟燭設計靈感以Bakebe甜點內的食材元素作主導。而2021年春夏季節推出兩款造型的蠟燭：夏日莓果和曲奇咖啡豆。更有四款精油以供選擇：柑橘綠茶、茉莉橙花、百合青檸和香草肉桂。

蠟燭的原材料是天然提煉且安全的大豆蠟。燃燒過程中不會產生石蠟的有毒物質。另外，蠟燭使用木質燭心，會產生較低的火焰，消耗蠟燭的速度會比較慢。而蠟燭重量為300克，如使用正確，可燃燒約60小時。

DIY香薰蠟燭體驗

需時：1-1.5小時

價格：$580

蠟燭課程包含：所需材料、幻彩蠟燭容器、玫瑰金防塵蓋、粉紅火柴和包裝盒。

地點： 尖沙咀118 - 130彌敦道⁠美麗華廣場2期170號鋪

電郵：info@bakebe.com

網址：www.bakebe.com

電話查詢：+852 3165 8279

同場加映：90後少女親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕【下一頁】

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧