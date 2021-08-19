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【新冠肺炎】於金鐘工作32歲男子初步陽性　疑樣本在鴨脷洲海怡半島診所受污染

社會 15:22 2021/08/19

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午2時30分到鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼2樓202E舖張永發醫生診所視察。（黃傑偉攝）

本港新冠疫情再現危機，疑有本地確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（19日）與衛生署職員到位於鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼2樓202E舖張永發醫生診所進行視察。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，一名32歲男子初步呈陽性，並曾到張永發醫生診所進行檢測，其樣本初步呈陽性，惟病人入院後呈陰性，不排除是樣本受到污染。他亦表示，目前有30名密切接觸者，包括家人及緊密接觸人士，並已經安排進行隔離。

【新冠肺炎】袁國勇稱消毒酒精無法殺死疫苗中病毒核酸　料32歲男子樣本被污染呈假陽性。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】本港今日新增5宗輸入個案　4人曾接種兩劑新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，32歲男子初步陽性，在金鐘工作，沒有徵狀，在過去2星期在社區主要工作，曾到一些食肆，亦不曾到高危地方或者城市，在8月16日在傍晚7時在張永發醫生診所留下樣本，由於公司要求做檢測，取了喉嚨樣本，初步陽性，ct值34至37左右，由於病毒量太低，其中會不會是樣本受污染，病人入院後仍是陰性，暫時有30位密切接觸者，包括家人及緊密接觸人士，沒有陽性個案。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒、鄧凱文、黃傑偉

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