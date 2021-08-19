【新冠肺炎】袁國勇稱消毒酒精無法殺死科興中病毒核酸　料32歲男子樣本被污染呈假陽性

▲ 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午2時30分到鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼2樓202E舖張永發醫生診所視察。（黃傑偉攝）

一名於金鐘工作32歲男子，在鴨脷洲海怡半島海怡廣場張永發醫生診所抽取樣本對新冠病毒呈初步陽性；政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（19日）到該診所進行視察，表示覺得是假陽性個案，大可能是被診所提供疫苗污染樣本。

袁國勇指，該名男子求診同日曾有4名市民到該診所曾打疫苗，懷疑其咽喉拭紙因而受污染，他指醫生在同一桌子為市民打針，晚上7時該名32歲男子在同一張桌子拿咽喉拭紙，而疫苗中的病毒核酸不會因為消毒酒精而死；另一可能性是通風問題，暫未有機電署來檢查，好多時都會有殘餘疫苗在周遭，或在空氣中飄流，包括雪櫃，水喉、風口位等都拿了樣本。

他建議該醫生分開打疫苗的地方及拿樣本的地方，以後幫病人打完疫苗，用漂白水擦一擦，破壞病毒核酸RNA，另一是分開放樣本樽同放疫苗的地方；第三是考慮用空氣清新機：

醫生做得好好，每次（為市民接種疫苗）都有洗手，但環境可能未乾淨。

張永發醫生診所位於鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼2樓202E舖，為參與疫苗資助計劃下的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的私家醫生/診所之一。

提到機場國泰貴賓室「寰宇堂」47歲女員工本周二（17日）列為本地源頭不明個案，其體內沒有抗體且病毒量高，應屬近期染疫，袁國勇表示，機場有員工未打疫苗是很奇怪，形容機場是很高危地方。

被問到是否應禁止轉機客來港，袁反問：「咁香港點生存？」，他建議，可用抗原為轉機客做檢測，「測試30分鐘內有結果，如是陰性可放在同一房間，PCR檢測時間長，但抗原好快做到」，他強調：「有咩緊要得過員工打哂疫苗？起碼感染到唔洗死。最好方法是人人都打哂針，不要再對7成免疫屏障有幻想，假設4分之3人打了疫苗，仍有200萬人未打。」

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記者：鄧凱文、曾卓鋒