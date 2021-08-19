  • 30°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】理大比對5萬宗Delta變種病毒個案　料國泰貴賓室員工被英國來港轉機者傳染　

社會 15:12 2021/08/19

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

理大比對5萬宗Delta變種病毒個案，料國泰貴賓室員工被英國來港轉機者傳染（資料圖片）

機場國泰貴賓室「寰宇堂」47歲女員工本周二（17日）列為本地源頭不明個案，其體內沒有抗體且病毒量高，應屬近期染疫；理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今（19日）表示，該患者與正在英國流行的Delta變種病毒近似，反映她很有可能是被英國來港轉機的旅客傳染。

蕭傑恒今接受電台訪問指，理大團隊已完成上述個案的病毒基因排序，研究人員將患者的病毒基因，與全球數據庫內最近21日的5萬宗Delta變種病毒個案比對，發現首100宗與貴賓室職員較近似的個案，分別來自丹麥和英國，其中一名英國確診者，與貴賓室職員的病毒基因，只相差6個基因突變，團隊相信貴賓室職員是被一名由英國來香港轉機的旅客傳染。

團隊亦將個案，與本港過去兩周的23宗輸入病例對比，發現即使是最近似的個案，都有9個病因突變，加上患者在貴賓室工作，較少機會入境旅客，相信輸入個案並非感染源頭。

至於該如何防止出現同類個案，蕭傑恒指，政府要考慮禁止高風險地區人士來港轉機會否令香港處於不利狀態；他建議，當局可以在機場分隔開過境的轉機旅客，並為他們提供自助式輕便小食，以減少轉機客與機場職員接觸的機會，亦避免他們在禁區自由出入、進入貴賓室用膳帶來的風險。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】增2宗輸入個案分別由英國及阿曼抵港　均帶有L452R變種病毒
16:43 2021/08/17
【新冠肺炎】增2宗輸入個案分別由英國及阿曼抵港　均帶有L452R變種病毒
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案涉土耳其及美國抵港　2人曾接種復必泰疫苗
14:19 2021/08/18
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案涉土耳其及美國抵港　2人曾接種復必泰疫苗
【新冠肺炎】38歲外傭染變種病毒　許樹昌料於檢疫酒店感染機會較大
10:53 2021/08/18
【新冠肺炎】38歲外傭染變種病毒　許樹昌料於檢疫酒店感染機會較大
【新冠肺炎】曾祈殷憂機場員工引發其他個案　直指機管局責無旁貸員工應隔日一檢
11:38 2021/08/18
【新冠肺炎】曾祈殷憂機場員工引發其他個案　直指機管局責無旁貸員工應隔日一檢
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案　其中3人曾打復必泰、1人已打國藥
今日 14:23
【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案　其中3人曾打復必泰、1人已打國藥
【新冠肺炎】75歲男子及25歲女子違強制檢疫規例　分別被判即時監禁7日及14日
20:59 2021/08/18
【新冠肺炎】75歲男子及25歲女子違強制檢疫規例　分別被判即時監禁7日及14日

你可能感興趣

【新冠肺炎】增2宗輸入個案分別由英國及阿曼抵港　均帶有L452R變種病毒
16:43 2021/08/17
【新冠肺炎】增2宗輸入個案分別由英國及阿曼抵港　均帶有L452R變種病毒
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案涉土耳其及美國抵港　2人曾接種復必泰疫苗
14:19 2021/08/18
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案涉土耳其及美國抵港　2人曾接種復必泰疫苗
【新冠肺炎】38歲外傭染變種病毒　許樹昌料於檢疫酒店感染機會較大
10:53 2021/08/18
【新冠肺炎】38歲外傭染變種病毒　許樹昌料於檢疫酒店感染機會較大
新冠肺炎 醫療科技 機場 肺炎 英國

最高瀏覽

【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
17:46 2021/08/17
【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
13:23 2021/08/18
【食用安全】網民大圍連鎖珍奶店買朱古力　驚見杯內藏四腳蛇：以後唔會再飲
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親
17:14 2021/08/18
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親