【新冠肺炎】理大比對5萬宗Delta變種病毒個案　料國泰貴賓室員工被英國來港轉機者傳染　

▲ 理大比對5萬宗Delta變種病毒個案，料國泰貴賓室員工被英國來港轉機者傳染（資料圖片）

機場國泰貴賓室「寰宇堂」47歲女員工本周二（17日）列為本地源頭不明個案，其體內沒有抗體且病毒量高，應屬近期染疫；理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今（19日）表示，該患者與正在英國流行的Delta變種病毒近似，反映她很有可能是被英國來港轉機的旅客傳染。

蕭傑恒今接受電台訪問指，理大團隊已完成上述個案的病毒基因排序，研究人員將患者的病毒基因，與全球數據庫內最近21日的5萬宗Delta變種病毒個案比對，發現首100宗與貴賓室職員較近似的個案，分別來自丹麥和英國，其中一名英國確診者，與貴賓室職員的病毒基因，只相差6個基因突變，團隊相信貴賓室職員是被一名由英國來香港轉機的旅客傳染。

團隊亦將個案，與本港過去兩周的23宗輸入病例對比，發現即使是最近似的個案，都有9個病因突變，加上患者在貴賓室工作，較少機會入境旅客，相信輸入個案並非感染源頭。

至於該如何防止出現同類個案，蕭傑恒指，政府要考慮禁止高風險地區人士來港轉機會否令香港處於不利狀態；他建議，當局可以在機場分隔開過境的轉機旅客，並為他們提供自助式輕便小食，以減少轉機客與機場職員接觸的機會，亦避免他們在禁區自由出入、進入貴賓室用膳帶來的風險。

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記者：鄧凱文