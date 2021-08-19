【打劫鳳姐案】38歲男子訛稱預約服務劫去鳳姐1100元　警方調查後昨於銅鑼灣拘捕疑犯

▲ 警方於本月18日拘捕一名38歲男子，涉及灣仔打劫鳳姐案件，女事主損失1,100元現金。（黃傑偉攝）

警方於本月18日拘捕一名38歲男子，涉及灣仔打劫鳳姐案件，女事主損失1,100元現金。

案件發生於本月17日凌晨，一名鳳姐接獲一名男子早前預約當日凌晨時分，要求提供過夜性服務，凌晨時分男子到達駱克道鑽石大廈鳳樓，但未即時要求女事主提供服務，反而在鳳姐單位內四處搜索，女事主感覺可疑制阻止男事主，男子即時發難拳毆女事主面部，受害人大驚逃出單位外，賊人趁機在單位床頭櫃內取出內藏1,100元利是封奪門逃去，鳳姐於是報警求助。

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灣仔刑事支援隊聯同情報組及特遣隊接手調查，經過深入調查及翻看大量閉路電視後鎖定一名匿藏於怡和街一劏房目標男子， 警方於18日下午約5時半於上址採取埋伏拘捕行動，當男子出現時探員將其拘捕，並在其身上起回案中1,100元贓款，男子警誡下承認犯案，警方在單位內檢獲被捕人犯案時衣物及涉案手機，被捕男子38歲姓霍報稱倉務員，現正扣留調查中。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓指，搶劫罪屬嚴重罪行，任何人因搶劫或意圖搶劫而傷人，一經定罪最高可被判終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉