【劍擊女神】江旻憓下月入讀中大法律博士課程　冀了解打劍制度問題並伸張正義

▲ 江旻憓(右)表示當初選擇修讀法律，希望了解更多打劍的制度問題及伸張公義，並認為法治與運動精神有不少相似地方。

香港律師會理事會下周二(24日)改選舉行，「專業派」陣營的黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅在其Facebook專頁，上載與港隊「重劍一姐」江旻憓對談片段。江旻憓提到當初修讀法律，是希望了解更多有關劍擊的制度問題並伸張公義，又認為法治與運動精神有不少相似地方。

江旻憓畢業於美國史丹福大學國際關係學士，之後曾在港修讀中國人民大學法律碩士課程，下月將入讀香港中文大學法律博士課程。被問到為何想成為律師，江旻憓指自己喜愛讀書，「好多嘢想學、好多嘢想知」，而選擇修讀法律是希望了解更多打劍的制度問題，以及伸張正義，認為法治與運動精神有不少相似地方。

她憶述，早前因傷患問題康復進度未明，於是決定修讀由中國人民大學的法律碩士課程，冀從不同角度了解中國，「我喺美國讀大學時，國際關係讀咗好多關於佢哋點樣睇中國，所以我好想由中國perspective（視野）和角度了解中國，加上香港近年對一國兩制的爭議」，認為必須了解兩方見解，才可有充分知識表達自己的意見。

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責任編輯：蘇文軒